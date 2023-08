Camila Homs está teniendo unos meses exitosos luego de que se conociera que sería una de las participantes de el Bailando 2023. La modelo se encuentra ensayando a diario.

Además, Cami Homs habló de su relación actual con su novio, el futbolista Jose “El Príncipito” Sosa, y como es su vínculo actual con su ex pareja Rodrigo de Paul, con quien tuvo una conflictiva separación.

La palabra de Cami Homs

Cuando le preguntaron a la modelo por su relación con José Sosa, muy felizmente respondió: “Muy bien, contenta”. Más enamorada que nunca, Cami Homs lo hace saber, desde sus historias de Instagram cuando comparte fotos y además lo etiqueta.

Camila Homs y José Sosa

Luego, fue el turno de su ex, Rodrigo de Paul, la modelo trato de evitar las preguntas respecto de la repentina separación de Tini y De Paul. Cami Homs decidió no opinar al respecto, ya que tiene un bozal legal por lo que no puede hablar del padre de sus hijos Francesca y Bautista.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Por último la modelo destacó que su relación con el padre de sus hijos es cordial, y cuando le preguntaron si se haría presente en la Argentina para visitarlos, dijo desconocer esa información.

J.M