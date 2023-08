Camila Homs y José Sosa se muestran cada día más enamorados en las redes. La modelo no teme de compartir con sus seguidores lo mucho que le gusta su actual pareja y el futbolista poco a poco se fue animando a hacerlo público también.

Aunque José Sosa es más cauto al momento de hacer publicaciones en su cuenta oficial de Instagram y previo a su relación con Camila Homs, mantenía un perfil bajo, cada vez es más común ver en sus redes imágenes con su novia.

La publicación de Camila Homs.

En esta oportunidad, la pareja compartió un almuerzo en el que Camila Homs le tomó una fotografía a José Sosa y al compartirla en las historias de su cuenta personal de Instagram, expresó "OMG" (Oh My God), haciendo referencia a la belleza del jugador de Estudiantes.

Por su parte, José Sosa publicó una postal de la mesa y el paisaje que tenían y etiquetó a Cami Homs junto a un corazón rojo. La modelo la replicó en sus redes y agregó: "Gracias, te amo".

La publicación de Camila Homs.

Camila Homs rompió el silencio tras la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En diálogo con "Desayuno Americano", Camila Homs fue consultada sobre el fin de la relación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. "La verdad que no opinaba nada cuando estaban juntos así que menos voy a opinar ahora", sentenció la modelo.

"Vi que se separaron, no me corresponde opinar y como dijiste, no puedo hablar del tema", agregó Cami Homs. Pamela David quiso saber si estaba al tanto de la ruptura, por lo que la ex del futbolista señaló: "No, para nada". "¿Te sorprendió?", insitió la conductora. "Sí, puede ser", lanzó la participante del "Bailando 2023".