Camila Homs fue una de las primeras confirmadas para el Bailando 2023. Cuando recién se comenzaba a hablar del certamen, a mediados de abril, comenzaron los rumores y ya luego la noticia de que la ex de Rodrigo De Paul había aceptado la propuesta de Marcelo Tinelli.

Con el estreno del programa de América cada vez más cerca, te contamos 8 datos que no sabías o seguro no recuerdes sobre la modelo.

Camila Homs.

1. Conserva su tatuaje de Rodrigo De Paul

Camila Homs fue consultada cuando salió a la luz que Rodrigo De Paul tenía el nombre de Tini Stoessel tatuado en su vientre.

En la entrevista de Desayuno Americano, la influencer confesó que ella sigue teniendo uno con el nombre de su ex, aunque el futbolista se haya tapado el que llevaba el suyo.

Camila Homs.

2. Comparte Agencia de modelos con la China Suárez

Camila Homs firmó contrato meses atrás con Multitalent, la Agencia de modelos donde trabaja la China Suárez y otras celebridades más, como Zaira Nara, Pía Slapka y Agustina Casanova.

Camila Homs.

3. Tiene una gran colección de microbikinis y enterizas

Camila Homs compartió en sus redes sociales durante todo el verano, sus trajes de baño de una y dos piezas, con los que causó furor.

La modelo cuenta con una variedad numerosa de microbikinis de diferentes colores y mallas enterizas de distintos modelos.

Camila Homs.

4. Es fan de las marcas internacionales

Camila Homs, como toda fashionista, elige firmas reconocidas y súper glam. Chanel es una de ellas.

Para ir a la playa, la ex de Rodrigo De Paul usó un maxi bolso rayado que marcó tendencia.

Camila Homs y Tini Stoessel.

5. Nunca se habló con Tini Stoessel

Camila Homs contó en "Desayuno americano" que nunca existió un diálogo entre ella y Tini Stoessel. "Tampoco compartieron mucho con mis hijos", agregó la modelo, tirándole una indirecta a su expareja de no haber sido un padre muy presente tras la separación.

6. Se arrepintió de su actitud hacia Tini Stoessel

Camila Homs visitó el programa que conducían Pía Slapka y Tomás Dente, "La tarde del Nueve" y confesó que se arrepintió de aquella burla que le hizo a Tini Stoessel en el verano en Punta del Este.

Camila Homs en Noche al Dente.

7. Les teme a Ángel de Brito y Moria Casán como jurados del Bailando 2023

Camila Homs visitó "Noche al Dente", donde su conductor, Fernando Dente, le preguntó a qué jurado del Bailando 2023 le teme más.

"Ángel De Brito para mí va a ir muy al hueso. Después, Moría, no sé porque habló medio raro de mí hace poco. No la conozco y ella tampoco me conoce a mí. No sé cuando nos crucemos... Pampita es lo máximo y Polino es neutral", respondió la influencer.

8. Es fan de una heladería de Mar del Plata

Camila Homs publicó en junio un video sentada en su auto haciendo tiempo para una reunión y mostró su alegría al ver que en Palermo había una sucursal de la heladería donde iba de chica en Mar del Plata.

Luego, bajó del auto y filmó el local desde adentro, notablemente emocionada.

PL