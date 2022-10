Camila Homs rompió el silencio sobre la posible separación de Rodrigo De Paul y Tini Stoesel: "No me sorprende"

En los últimos días cobró fuerza el rumor de que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel anunciarían su separación después del mundial de fútbol que se jugará en Qatar. Camila Homs rompió el silencio sobre la posible ruptura de su ex con la cantante y sorprendió con su declaración.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Camila Homs en principio dijo que no tenía nada para decir al respecto, pero seguido a eso lanzó: "No me sorprende". De esa forma dejó en evidencia que se veía venir el final de la relación del futbolista y Tini.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Con respecto a lo que siente en este momento por el padre de sus hijos, la modelo fue completamente sincera y expresó: "Lo aprecio, es el padre de mis hijos". Cabe recordar que actualmente Camila está en pareja con el empresario Charly Benvenutto.

Sin embargo, el cronista del programa le preguntó si volvería con Rodrigo De Paul en caso de que el futbolista se separe de Tini Stoessel. "No sé chicos, es un montón lo que me estás preguntando. Hoy no, la verdad que no, estoy muy bien así", respondió Camila.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estarían en crisis

Mariana Brey lanzó en "Socios del Espectáculo": "Tini compartía sus días con ellos y la relación con los hijos del futbolista no sería tan buena, porque no sería fácil para ella fusionar la familia".

Mientras que Luli Fernández aportó: "Rodrigo De Paul habló con la madre y le dijo que ya no aguanta más y que si fuera por él diría ahora mismo que ya no están más juntos, pero que no sabe por qué los padres de Tini quieren oficializar la cuestión recién cuando termine el Mundial".