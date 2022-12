Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano: "La pérdida de mi mamá es algo que no pudo cicatrizar"

Thiago tiene nueve hermanos que lo esperan fuera de la casa de Gran Hermano, pero fue la mayor de ellos quien rompió el silencio en "LAM" por primera vez para contar un poco la historia de esta familia que se dio a conocer por la exposición del participante del reality de Telefé.

Hace diez años, Thiago y sus hermanos perdieron a su madre que falleció cuando Camila, la mayor de sus hijos, tenía tan solo 18 años. Este fue un golpe muy bajo para todos ya que la mujer era quien mantenía la familia unida y funcionando de la mejor manera posible.

Thiago.

En diálogo con Ulises Jaitt, Camila se expresó: "La pérdida de mi mamá es algo que no pudo cicatrizar, a veces la sigo esperando. Sigo de pie y saliendo adelante. Tuve bajones, pensé en matarme".

Como si eso fuera poco, la hermana mayor de Thiago detalló: "Me fui a la costa una vez y no sé qué pasó, pero sé que estuvo mi mamá ahí. Quise ahorcarme en un árbol, pero se cortó la soga. Son cosas de la vida, tenía 18 o 19 años, hoy tengo 28 años y no haría algo así".

Thiago junto a sus 9 hermanos.

La hermana de Thiago se declaró fan de la pareja que él hace con Nacho

En las últimas horas se viralizó un video de Tik Tok que muestra la captura de pantalla de una fotografía que subió Brisa Medina, la melliza de Thiago en la que hace alusión al apoyo que le brinda a su hermano.

En dicha publicación la joven escribió "Acá somos team #nachiago" junto a un corazón dejando en evidencia el claro apoyo que ésta le brinda a Thiago para su vínculo con Nacho Castañares.