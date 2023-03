Camila Mayan marca tendencia con las microbikinis que fueron furor en la temporada de verano 2023. En los últimos días, la influencer de moda disfrutó de una escapada a Costa del Este y compartió todo con sus seguidores.

Lo cierto es que la exnovia de Alexis Mac Alister lució varios modelos de microbikinis que dejaron a todos boquiabiertos, no solo por su estilismo sino también por la forma de lucirlo.

Las microbikinis preferidas de Camila Mayan

Camila es una auténtica fanática de las tendencias de verano y, en particular, de las microbikinis. Como influencer especializada en moda y lifestyle en las redes sociales, cuenta con una amplia colección de trajes de baño que incluyen desde diseños con estampados de los más variados hasta aquellos modelos lisos en una amplia gama de colores, incluyendo los clásicos off white y total black.



En su perfil de Instagram, la ex novia de Alexis Mac Alister ha compartido recientemente varios de sus looks disfrutando de días de sol en la playa, durante sus soñadas vacaciones en la costa. Demostrando así su conocimiento y pasión por las últimas tendencias en moda.

Camila Mayan en la costa.

Para disfrutar del día en un lujoso resort, eligió un traje de baño de dos piezas con estampado animal print de leopardo. Este diseño destacaba por el corpiño recto de estilo deportivo y la parte inferior de tiro alto que ha estado de moda en varias temporadas previas.

Camila Mayan luciendo microbikini animal print.

También a la influencer le encantan los conjuntos en off white: en su caso optó por un modelo blanco con un corpiño formado por dos cuadrados y sectores drapeados, una tendencia que ha ganado mucha popularidad este verano y que han adoptado otras famosas como Pampita y Camila Homs. La bombacha del tipo colaless con tiritas que se anudan en los laterales.

Camila Mayan luciendo una microbikini marrón.

Siguiendo la misma línea, Cami se mostró con un conjunto de dos piezas en color marrón claro. El corpiño era simple, con moldería de triangulito y tiritas que se entrecruzan en el abdomen. La bombacha, en tanto, era del estilo "taparrabos" y contaba con tiras regulables a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

¿Qué te parecen estos looks de microbikinis de Camila Mayan​?