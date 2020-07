VIDEO | Camilo mostró el momento en el que le hizo un tatuaje a Evaluna 

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son dos de los personajes más populares del momento y sus andanzas son seguidos por más 10 millones de fans en todo el mundo.

Días atrás, el autor de Tu Tu sorprendió con un enorme tatuaje en su torso en el que inmortaliza su amor por la joven con un diseño de su nombre. Pero esta vez, la hija de Ricardo Montaner mostró el momento en el que el mismísimo Camilo la tatuó a ella. "Camilo me tatuó", expresó la artista.

El cantante, por su parte, expresó: "Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve" y difunde imágenes en las que se ve el momento exacto en el que dibuja una sonrisa en el tobillo.

Días atrás, la pareja habló con CARAS sobre su especial vínculo y la repercusión que tienen entre sus fans. La pareja vive una cuarentena en tribu en Miami con toda la familia, que incluye a Stefanía Roitman, novia de Ricky Montaner. "Me encontré con el nivel de Evaluna de ser líder, a unos niveles que yo no la conocía. De ser núcleo, de ser centro, de ser pilar. Estos momentos para mí de lanzamiento del álbum han sido de mucha carga emocional positiva y negativa. Son cargas que jalan duro. Y ella ha sido esa ancla a un nivel al que yo no la conocía. Su manera de iluminar. Esta cuarentena ha sido fantástica por el nivel de ella de ser luz en absolutamente todas las oscuridades posibles", contó Camilo sobre esta experiencia.