Camilo y Evaluna Montaner decidieron desde el embarazo de la actriz, que no mostrarían en sus redes sociales el rostro de su hija, hasta que sea ella quien los autorizara a hacerlo. Es por eso que cuidan tanto la privacidad de la niña, sobre todo cuando hay papparazis cerca de ellos.

Sin embargo, durante el último viaje España, Camilo, Evaluna e Índigo vivieron una situación lamentable cuando un fotógrafo violó su espacio personal haciendo asustar a la pequeña de apenas 1 año que rompió en llanto ante el incómodo momento.

El descargo de Camilo

"La aproximación de ellos fue tan irrespetuosa y violando el espacio personal que Índigo se asustó. Ella que nunca llora en la calle, ni nada, porque es super tranqui. Entonces le dijimos al tipo 'Compadre, ven', el tipo viene y yo le dijo 'Hermano, ¿te puedo pedir porfa que me cuides a Indi? No le tomes fotos'", relató Camilo en primera instancia.

"Él me dijo: 'Sí, es más, yo no puedo postear ni entregar ninguna foto de la bebé porque me meto en un problema legal'", continuó el cantante quien aseguró que hasta posó junto a su esposa para que el papparazi tuviera la imagen de ellos y seguido a eso se despidieron de manera respetuosa.

"El tipo nos prometió de manera muy respetuosa que no iba a tomarles fotos a Indi y le tomó y la posteó, justo en la que sale ella llorando", cerró Camilo dejando en evidencia que el fotógrafo no cumplió con su palabra, lo que causó indignación en el artista.