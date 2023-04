Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas más queridas, ya que los fanáticos pudieron ser parte de su historia de amor desde el primer momento y aunque ellos confesaron que han pasado momentos tormentosos, su amor parece salido de una película de Disney.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Camilo confesó cuándo se enamoró de Evaluna Montaner. El cantautor compartió una postal de su ahora esposa en el set de grabación del videoclip "Su Luz" de Ricardo Montaner.

Camilo y Evaluna en su casamiento.

"Con esta foto fue que yo me enamoré de la pulga. Vale? Bye", expresó el intérprete de "Manos de Tijera". Dicha fotografía fue tomada en el 2014 y está publicada desde aquel momento en las redes de Evaluna. Gracias a la confesión del artista, la publicación recibió miles de comentarios nuevos.

"Todos aquí por la historia de Camilo", reconoció uno de los seguidores que quiso ver de cuándo era la imagen que conquistó su corazón. "En el set #VideoMontaner #SuLuz", escribió en aquel momento la hija menor de Ricardo Montaner.

La publicación de Camilo.

Camilo y Evaluna celebraron el primer cumpleaños de Índigo

Camilo y Evaluna compartieron un video compilado de diferentes momentos que vivieron junto a Índigo desde su nacimiento hasta el día de su cumpleaños y en off estaba la voz de su papá regalándole unas bellas palabras de amor.

"Querida Índigo, quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza", relató el vocalista colombiano.

Con respecto a lo que aspiran a ser como padres, el cantautor expresó: "No te podemos prometer que sea así para siempre, porque si algo no queremos ser, es de esos papás que quieren proteger a su hija de la tristeza, del miedo, de la rabia, no. Nosotros queremos que sientas lo que sea que tu tengas ganas de sentir, que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos correntazos de emoción tan tuyos cuando aprietas tus puñitos y todos tus dientes juntos como queriendo hacernos saber que no quieres que los momentos se terminen nunca".