Hace varias semanas Camilo y Evaluna enfrentaron rumores de crisis en la pareja e incluso se especuló una separación de los cantantes, esto debido a la crianza de su hija Índigo ya que al parecer no llegarían a un acuerdo, en varias oportunidades los padres expresaron su deseo de criarla como persona no binaria, es decir sin una identidad impuesta y que el día de mañana lo decida por sus propios medios, esto fue motivo de críticas en redes.

En el medio del escándalo, durante una entrevista Camilo reveló que se perdió varios momentos muy especiales e inolvidables, como los primeros saludos o pasos de la pequeña ya que su ardua vida laboral y compromisos en el mundo de música, se ve obligado a viajar constantemente entre países en cuestión de días.

Camilo y Evaluna Montaner

El cantante comenzó explicando lo importante que es para él priorizar su familia:"Ella (Índigo) al viajar conmigo lo que me pierdo es nada, me pierdo los minutos que estoy en el escenario".

Y continuó: "Pero el otro día estábamos justamente esperando a Apolo que es el hijo de Mau con Sara. Evaluna se quedó en Miami representando la familia y yo tuve que ir a dos conciertos sin ella, los primeros tres días en que me despego de mi esposa y mi hija. Cuando volví mi hija ya había aprendido a saludar y yo dije: ¡pero tres días me fui!"

Además, aseguró la tristeza que le causa perderse los momentos especiales y afirmó que no viajará más sin la presencia de Índigo y Evaluna: "Es increíble lo rápido que crecen. Por eso después de que me perdí su primer saludo decidí que no quiero volver a viajar sin ellas nunca más", finalizó el compositor.

D.M