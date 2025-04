La moda une a los integrantes de la familia, con sus nuevas tendencias y sus diferentes gustos. Valeria Mazza y su hija Taína Gravier son uno de los ejemplos de madres e hijas que comparten esta pasión y no dudan en mostrarlo. La modelo le presentó a su hija el mundo fashionista, y la joven no dudó en seguir sus pasos. Por eso, se volvió una de las modelos claves para varias marcas de ropa, y su mamá no tardó en mostrar lo orgullosa que se siente, en su cuenta de Instagram, con el último look que lució Taína.

Valeria Mazza y Taina Gravier

Red and black, el look canchero de Taína Gravier para un evento de modelaje

Taína Gravier es una fanática del mundo de las artes y la moda. La joven decidió probar sus talentos en la música, y se volvió una de las influencers que logró presentarse como cantante en el reconocido Festival Starlite en España. Con apenas 16 años, hizo su debut frente a reconocidas celebridades, además de lograr mostrarse en La Voz Kids, y mostró el carisma que carga sobre el escenario. La joven disfrutó de sus comienzos por el mundo de las artes, pero nunca se alejó de su amor por la moda.

Taina Gravier

Junto a su hermano, Benicio, es embajadora de reconocidas marcas de ropa, además de una de las modelos más pedidas por reconocidos diseñadores. Ambos hijos de Valeria Mazza conocieron el mundo de la moda gracias a su mamá, y lograron rápidamente el éxito, por sus capacidades individuales. Desde tapas de revista hasta importantes pasarelas, los hermanos comenzaron a construir, con su corta edad, una carrera importante entre marcas fashionistas.

Taina y Benicio Gravier

En este contexto, en las últimas horas, ambos participaron de un evento de moda, que su mamá no tardó en compartir en sus historias de Instagram. Allí destacó los looks de ambos, pero los seguidores de Taína no dudaron en enamorarse de la combinación de ella. Para el mismo, eligió un look chic de pantalón y campera de cuero, dándole un estilo más canchero. Para no caer en el total black, lució una camisa estilo brillante roja, que matcheó con una mini bag de cadenas, del mismo color. Ella se destacó por el color pasión, mientras que su hermano eligió ir por un elegante black and white.

El look canchero de Taina Gravier

El look se robó todas las miradas, y Taína Gravier demostró una vez más ser una importante influencia en la moda. Gracias a las enseñanzas de Valeria Mazza, y el apoyo de su papá Alejandro Gravier, la joven y su hermano Benicio siguen creciendo en las artes y lo fashionista, dos ámbitos en los que se sienten cómodos y demostraron ser talentosos. Sus seguidores no dudan en destacar lo mejor de sus trabajos, mientras les envían tiernos mensajes para que pueda seguir sus sueños.

A.E