El look de Valeria Mazza para el desfile de Giorgio Armani en Milán: transparencias, bordados y brillos

Valeria Mazza lució un increíble look para el desfile de Giorgio Armani en Milán. Llegó a una de las capitales más importantes de Europa el evento anhelado por el mundo de la moda, la Fashion Week 2025, allí se apersonó la modelo argentina junto a su hijo Benicio y a su esposo Alejandro Gravier.

La supermodelo fue invitada por su amigo Giorgio Armani al evento que honra a la alta costura europea. A sus 53 años, la performer capitalizó su belleza y se animó a combinar las transparencias con los brillos y bordados.

Valeria Mazza en el desfile de Giorgio Armani junto a Benicio y Alejandro G

Qué prendas lució Valeria Mazza para el desfile de Giorgio Armani en Italia

La modelo eligió un outfit sensual pero cuidado que se conformó de un conjunto sastrero en color azul marino y una blusa transparente con bordado floral y brillos que acaparó las miradas. La madre de Balthazar, Tiziano y Taína asistió con su hijo del medio Benicio a uno de los eventos más emblemáticos de la moda. Ella, su hijo y Alejandro Gravier estuvieron en el front row del desfile.

Desde la primera fila los tres posaron sonrientes ante los flashes y previamente se fotografiaron juntos mostrando sus looks impecables. Alejandro Gravier utilizó zapatos de vestir negros y un conjunto totalmente azul marino con una chomba de seda. Mientras que, su hijo Benicio lució un look similar, pero en color blanco y con dos tapados superpuestos.

Valeria Mazza junto a su esposo y su hijo en el desfile de Giorgio Armani

Valeria Mazza lució una remera de tul transparente con flores que hacían juego con su traje. Finalmente añadió una fabulosa cartera de Armani de color plata metalizado de alrededor de 330 euros (aproximadamente 370 mil pesos). El bolso modelo Hobo estilo cápsula moon con efecto charol, fue el ítem que Valeria decidió utilizar como guiño hacia Giorgio.

Para su maquillaje utilizó tonalidades neutras y lució su cabellera rubia con elegantes bucles. Sumado a las múltiples fotografías del evento, la supermodelo exhibió mediante un video en sus redes sociales imágenes exclusivas del detrás de escena del famoso desfile del italiano de 90 años en la Fashion Week de Milán.

El look de Valeria Mazza para el desfile de Giorgio Armani en Milán con transparencias, bordados y brillos conquistó a la alfombra roja de Europa. La fashionista argentina no se quedó atrás en cuanto a las tendencias para looks elegantes y glamourosos y dio su mejor semblante ante las cámaras.

C.G.