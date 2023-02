Cande Ruggeri se rompió un diente en su casa por la noche y terminó en urgencias: “Soy una bruta”

Cande Ruggeri se convirtió en mamá por primera vez hace menos de dos meses. Dado el drástico cambio que tuvo en su vida con la llega de Vita, es lógico pensar que la influencer se pueda sentir estresada o abrumada, con tantas cosas en su cabeza.

Y esa fue justamente la causa del accidente que tuvo en las últimas horas del lunes, según explicó en sus historias. Es que la mamá de Vita explicó que se rompió un diente y tuvo que ser atendida de urgencia.

Cande Ruggeri y Vita.

“Estoy, ¿qué hora es? ¿Nueve y media de la noche? Diez y diez en el dentista. Fede y Santi me acaban de salvar la vida”, comentó en un principio desde el consultorio del odontólogo.

Ahora, con la cabeza más despejada y relajada, Cande contó lo sucedido: “Bueno, les voy a contar la verdad. Ayer se me partió un diente. Hice una pelot…, de bruta. Estaba tomando de una botella de vidrio y se me partió un diente. Pero no lo van a notar porque tengo al mejor dentista del mundo”, comenzó.

Luego, Ruggeri habló sobre los nervios que sintió en el momento del accidente, reflexionando sobre su estado actual. “Me salvaron ayer nueve y media de la noche. Casi me muero, o sea, real. Yo sé que soy exagerada, pero también siento que se me acumularon un montón de cosas. Vita que es muy chiquitita, más que no estoy durmiendo. Mi trabajo es la imagen, así que se me haya roto un diente ayer… Colapsé”, concluyó.

H.O