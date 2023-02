Cande Ruggeri y Nico Maccari fueron papas por primera vez el 9 de enero, tuvieron una pequeña hija a la que llamaron Vita. La madre primeriza se muestra constantemente en sus redes sociales mostrando el día a día de su maternidad con su beba, pero en las ultimas horas compartió unas palabras respecto a como lleva su papel como mamá.

"Día de colapso mental", comenzó diciendo la modelo en sus historias de Instagram. Y agregó: "Ahora les voy a ser sincera, en este momento estoy bien, pero hoy a la mañana colapsó mamá. Hoy tenía una resonancia magnética por mí coxis, que saben que me lo luxé en el parto y me duele bastante. Y me daba mucha cosa por Vita porque tenía que dejarla afuera 20, 30, 40 minutos, lo que durara la resonancia. Y colapsé. Creo que no soy relajada".

Cande Ruggeri

Cande Ruggeri sobre su maternidad

La reflexión de Cande con la maternidad

La hija del ex jugador, Oscar Ruggeri, expresó que la maternidad no era algo fácil como ella creía: "Yo pensé que iba a ser relajada y no. Ahora entiendo tantas cosas que por ahí le critiqué a mi mamá o a las madres, y ahora me está pasando. Prepárense las que van a ser madres porque les va a pasar lo mismo".

Cande Ruggeri sobre su maternidad

Cande Ruggeri y su postividad

Además, agregó: "Me está pasando que siento que es muy chiquitita todavía, es muy chiquita porque tiene un mes y días, y no sé cuándo voy a empezar a retomar mi vida. Me está costando mucho". Para cerrar: "Quería contárselos porque del otro lado seguro hay muchas mujeres identificándose con esto. Y no está mal, me parece que cada una tiene que tener sus tiempos y respetarse".

¡Vamos Cande!

