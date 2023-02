El 9 de enero, Cande Ruggeri dio a luz a Vita, su primera beba junto a su novio, Nicolás Maccari. Después de atravesar algunas complicaciones que adelantaron su parto natural, la modelo asegura que la felicidad que le dio su heredera la hizo aguantar cualquier dolor.

“La chiquita se adelantó porque rompí bolsa pero igual fue maravilloso, estaba tranquila... En el sanatorio, empecé a pujar y lo más lindo es que la sacamos con ‘Nico’, quien también cortó el cordón umbilical. Cuando estaba la cabecita afuera y su mitad de cuerpo adentro, mi obstetra y partera nos dicen que la agarráramos los dos. En ese momento, ponerla junto a él en mi pecho fue la sensación más linda que sentí. Vita vino a completar nuestro amor. Es una santa”, le confiesa la influencer a Caras.

Cande Ruggeri sobre la llegada de su hija: "Vita vino a completar nuestro amor"

“Con ‘Nico’ somos un equipazo, nos ayudamos mucho con todas las tareas de la casa. Él me da equilibrio: a veces me despierto a las 4 de la mañana matada y le pido que le cambie los pañales y lo hace. Me prepara el desayuno o la comida cuando necesito. Nos complementamos y entendemos muy bien. Por ahora, somos más padres sobreproctectores” , agrega la hija de Óscar Ruggeri.

Cande y Nico se conocieron en 2019 gracias a su amiga en común, Josefina Sarkany. Conviven desde hace más de 3 años, mientras construyen su casa. Él fue jugador de fútbol y hoy se dedica al mundo deportivo con su empresa Libro de Pases. “Cuando veo fotos de Nicolás de chico, lo veo igual a Vita, que me da un poco de bronca ja ja... Pero creo que va a tener mis ojos... En cuanto a la personalidad, es tranquila y capricorniana como el padre. Los tres cumplimos en enero, pero yo soy acuariana y estoy un poco más loca ja ja”, destaca.

Y comparte que si bien le hicieron una habitación hermosa, con cuna mecedora, Vita todavía no la estrenó: “Tenemos una cuna colecho que no tocó ni sé si la tocará. Le gusta dormir con nosotros, arriba de ‘Nico’ o encima mío... Queremos empezar a implementarla pero es tan lindo dormir abrazada a ella que vamos a ver qué pasa más adelante”.



Fotos: May Ruiz (@mayruizfotografia)