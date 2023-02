No es secreto para nadie que Cande Tinelli terminó su relación con Coti Sorokin y para sorpresa de muchos, la artista dejó en evidencia que la ruptura no fue en los mejores términos y que no quería volver a estar con el cantante.

Sin embargo, los pretendientes para Cande Tinelli no tardaron en aparecer y hay uno en especial que le demuestra su interés de forma muy romántica. La hija del conductor compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram el hermoso regalo que recibió.

La publicación de Santiago.

Se trata nada más y nada menos que de un inmenso ramo de rosas rojas. Pero eso no es todo, ya que la vocalista agradeció el presente con un emoji de una carita emocionada y un corazón. Aunque el detalle impensado fue la etiqueta oculta.

Santiago Urrutia fue quien sorprendió a Cande Tinelli. Él mismo replicó en sus redes la publicación del ramo de flores en la que lo etiquetó la artista y agregó un emoji de dos manitos formando un corazón. Sin dudas la relación entre ellos sigue avanzando de la mejor forma.

Santiago Urrutia.

Quién es Santiago Urrutia, el pretendiente de Cande Tinelli

Santiago Urrutia es un piloto de automovilismo uruguayo, tiene 26 años y es de Virgo, dato no menor para Cande que es fan de la astrología. Uno de sus apodos es "Caballo Loco" y actualmente se encuentra radicado en Barcelona.

El piloto tiene un departamento en Punta del Este y fue allí donde conoció a Cande Tinelli en enero del corriente año. El primer encuentro fue en la fiesta Bresh y desde ese momento, el romance va en aumento.