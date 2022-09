Cande Tinelli rompió el silencio tras su separación de Coti Sorokin: "Hay un impasse"

En los últimos días salió a la luz que Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron tras anunciar que el año que viene se iban a casar. La noticia sorprendió a los seguidores de los artistas que quedaron desconcertados ante la confirmación del intérprete de "Nada Fue un Error".

En diálogo con "LAM", Cande Tinelli rompió el silencio sobre la situación actual en la que se encuentra con Coti. "Hay un impasse pero prefiero no hablar. Está todo bien igual, con la mejor de las mejores, lo adoro, pero sí hay un impasse", confirmó la cantante.

Cande y Coti.

"Yo estoy muy bien. La verdad es que me siento muy bien, en un muy buen momento de mi vida. Me siento bien conmigo misma que es lo importante, me agarra bien parada por suerte", aseguró la jurado de "Canta Conmigo Ahora". De esa forma dejó en claro que más allá del alejamiento, no la está pasando mal.

Como si eso fuera poco, Cande Tinelli mencionó la importancia de estar trabajando junto a su padre en este momento particular que atraviesa a nivel sentimental: "Estar laburando en familia, super contenida, eso ayuda un montón".

Cande Tinelli habló de la posibilidad de volver con Coti Sorokin

Alejandro Castelo, cronista de "LAM", le preguntó a la hija de Marcelo Tinelli sobre la posibilidad de que exista una reconciliación con Coti Sorokin. Cande Tinelli respondió con total sinceridad: "No sé ni qué me voy a poner ahora, no tengo ni idea. No sé".

"Él estuvo con la gira, ahora volvió y se tenía que ir por esos compromisos. Yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, con el laburo y quería ser responsable y estar hasta el final si es que se puede", manifestó la artista con respecto al plano laboral con Coti.