Coti Sorokin reaccionó enojado a las suposiciones por su ruptura con Cande Tinelli

Desde hace días se viene hablando de la ruptura entre Coti Sorokin y Cande Tinelli. De hecho, se hizo mucho hincapié en lo que ambos compartían en sus redes sociales.

"Sabes no estoy feliz porque sé que te perdí. Es que nunca imaginé lo que había en tus ojos, ya no brillaban por mí", escribió Coti días atrás en lo que se interpretó fue unas letras de desamor. Sin embargo, el músico salió enojado a aclarar que no se trataba de eso.



"Falso, es cualquiera esta noticia... Este texto es la letra de una canción que escribí hace muchos años con mi gran maestro Marciano Cantero", dijo Coti quien le estaba riendiendo homenaje a su colega quien falleció la semana pasada dejando un gran dolor en el ambiente musical.



"La puse en su honor el día de su fallecimiento. Respeten un poco", aclaró Sorokin en sus historias de Instagram.

Antes de la crisis, el casamiento: los planes de Coti con Cande Tinelli

Previo su ruptura, Coti confirmó que tenía planes de casamiento con Cande Tinelli.

. "Ya va a suceder cuando tenga que suceder", dijo Cande sobre este gran paso en Socios del espectáculo a lo que Coti Sorokin, y dijo que están "muy cerca" de eso.

"¿Es en 2023?", indagó el notero del ciclo. "Seguro", dijo el artita y cerró: "Todavía fecha no... pero el año que viene, seguro".