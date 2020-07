La discusión de Candela Vetrano con su novio por ¡un huevo frito!

En pareja con Andrés Gil, Candela Vetrano atraviesa esta cuarentena rodeada de mucho amor, sin embargo, en las últimas horas reveló el insólito roce que tuvo con el actor por un ¡huevo frito!

En una entrevista con Juan Etchegoyen de Radio Mitre, la actriz habló de la disputa "culinaria" que mantuvo con Andrés en pleno aislamiento: “Hay miles de discusiones en cuarentena, obvio. Nosotros tenemos muchos problemas en la cocina. De repente, la papa para mí se corta de una manera y para él de otra”, comenzó Cande.

“A ver, ¿vos cómo hacés el huevo frito?, en una sartén, ¿le pones aceite o no, un poquito?, él no le pone nada de aceite. Y eso es una discusión. El huevo lleva aceite pero bueno”, confesó Vetrano sobre este particular detalle que es motivo de roces con Gil.

“No solemos tener discusiones largas, tenemos discusiones estúpidas, por suerte”, cerró con mucho humor.