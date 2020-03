Tras quedar varada en Frankfurt, Candela Vetrano contó su odisea para volver al país

Tenía el viaje planificado con una amiga con mucha anticipación, pero lo que Candela Vetrano jamás imaginó es que iba a quedar atrapada en medio de la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus en Europa. Hace varios días la talentosa actriz viajó al Viejo Continente junto a Florencia, una amiga, para recorrer Portugal, Barcelona y Madrid. Las complicaciones llegarían al querer regresar a la Argentina.

En diálogo con CARAS Digital, la actriz llevó tranquilidad y contó que "gracias a Dios" ya estaba en su casa de Buenos Aires realizando la cuarentena preventiva, pero contó la odisea que vivió para volver junto a otros argentinos.

"Yo estaba de vacaciones, me había ido 20 días a Portugal, mi idea era irme de ahí a Barcelona y Madrid. En Portugal estaba todo bien, no había ninguna sensación de pánico en las calles, incluso el 8 de marzo estuvimos en la marcha por el Día de la Mujer... No había complicaciones. Después teníamos que ir a Barcelona y bueno ahí ya estaba medio podrido todo, estábamos esperando y hablando con amigos que estaban ahí, los lugares estaban abiertos y se hacía vida normal. La sensación era de no alarmarse pero a la vez ser conscientes de lo que estaba pasando. Nosotros siempre nos movimos con barbijos en los lugares públicos, con alcohol en gel todo el tiempo y tomando vitaminas, pero bueno teníamos que seguir con el viaje. Repito, siempre tomando recaudos", comenzó diciendo.

Y agregó: "Cuando llegamos a Barcelona a los tres días dijeron que se iba a cerrar Cataluña y empezamos a pensar en volver cuanto antes y sacamos un vuelo que no estaba en nuestros planes, un vuelo de urgencia para volver a Buenos Aires, pero el próximo que salía era este que era Frankfurt Buenos Aires. Fuimos al aeropuerto y de repente se empieza a atrasar nuestro vuelo y ahí imaginate la desesperación que nos empezó a agarrar porque todo el tiempo nos decían que en tres horas cerraban todo y no íbamos a poder salir. Entramos en pánico. Finalmente salió nuestro vuelo, pero como tenía conexión y salió tarde, nos quedamos varadas un día y medio, desde el sábado a la tarde hasta el domingo a la noche en esa ciudad, porque perdimos la conexión. La compañía nos bancó el hotel y nos quedamos ahí pero todo el tiempo con la sensación de que quizás no nos íbamos, horrible... Ni nos habían asignado asiento. Finalmente volamos y ahora estoy en casa súper tranquila y me siento en paz, sin ningún peligro. Estoy sola, mi novio se fue a la casa de sus padres así que estoy mucho más tranquila. Fue muy desesperante, hay mucha gente que no pudo viajar y hay muchos argentinos varados, yo dentro de todo tuve suerte", relató.

Candela contó además cómo fue la interacción que tuvo con otros compatriotas en su misma situación: "En este vuelo nos quedamos varados como 30 argentinos y viví en carne propia la sensación de estar unidos y cuidándonos. Fue algo muy emocionante y cada uno apoyando al otro. Fue muy interesante lo que surgió de esta situación tremendista".