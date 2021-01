Candela Vetrano es la nueva incorporación a MasterChef Celebrity segunda edición

Luego de la consagración de Claudia Villafañe como la mejor cocinera amateur del país, título que obtuvo en Masterchef Celebrity, la producción del programa trabaja a contra reloj para confirmar la lista de participantes que competirá en la segunda edición y ahora luego de asegurarse varias figuras de peso confirmó a Candela Vetrano quien firmó su contrato ayer.

La competencia gastronómica se espera que estrene su segundo ciclo a partir de la segunda quincena de febrero y será también conducida por el carismático Santiago del Moro. Candela Vetrano era una de las candidatas desde el primero momento pero su confirmación tardaba en llegar hasta que las autoridades de Telefe la confirmaron con una foto firmando su contrato.

"Soy muy fanática del programa, no me perdí un solo ciclo. Me encanta el formato y me entusiasma mucho embarcarme en este nuevo proyecto que para mi es todo un desafío porque no sé cocinar así que veremos que me sale y cómo me va. Voy con las mejores intensiones, ganar sería un sueño y a dar lo mejor de mí. Siempre con buena onda y predisposición a aprender", contó ella.

Preocupación en MasterChef 2 por contagio de Coronavirus y aislamiento

Como se conoció hace unos días Sol Pérez quien también formará parte de MasterChef dio positivo de Coronavirus, la producción entró en estado de alerta y envió a hacer aislamiento preventivo a Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa quienes ya había grabado una promoción del programa con ella.

Con las dos mujeres aisladas ahora se espera ver si presentan síntomas y desde Telefe las envían para que sean hisopadas más que nada para despejar cualquier temor o duda de si por tener contacto estrecho con la ex chica del clima se contagiaron.