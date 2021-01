Brenda Asnicar puso en riesgo su vida al protagonizar un feroz accidente doméstico

Luego de haber vencido al Coronavirus y reencontrarse con su novio "el Duki" y adelantar que van a sacar un canción juntos, Brenda Asnicar compartió en sus historias de Instagram un problema que se le presentó en su casa y que puso haber repercutido ferozmente en su salud.

La actriz y ahora también artista musical posteó una foto de ella vestida de entre casa en la que se preguntaba si alguien alguna vez había tomado por error lavandina diluida en una botella de agua. Luego maldijo por lo que le pasó con un insulto "LPM". Sus fans enseguida se preocuparon por su estado de salud ya que la lavandina puede ser muy nociva para el cuerpo. Lo que habría que ver es cuanta lavandina ingirió, que al parecer fue poca porque se encuentra en perfectas condiciones.

Luego de esa historia, Brenda Asnicar compartió otras historias en donde se las ve con amigas disfrutando de lo que fue el fin de semana en una hermosa casa con todos los lujos. Además se la vio jugando al básquet con un amigo y como se hizo las uñas y las pinto todas de blanco. Su último posteo demuestra que está plena acompañando a una amiga mientras transitan en un auto. Por suerte fue un susto que no duró mucho, pero su vida pudo estar en peligro...

El enigmático posteo de Brenda, ¿es cleptómana?

En los últimos días compartió una historia de Instagram que su más de un millón de seguidores no supieron comprender ya que ella no lo aclaro. La novia de "el Duki" investigó mediante google un trastorno que tienen algunas personas y sus fans no entendieron y lo padecer ella misma o le sucede con personas que conoce.

Asnicar buscó la palabra "Cleptomanía" y en el resumen de su búsqueda pareció la definición: "Trastorno de control de los impulsos que provoca necesidad irresistible de robar. Se desconocen las causas de la cleptomanía, pero los factores de riesgo son los antecedentes familiares y otros trastornos de control de impulsos. Ocurre con más frecuencia en las mujeres".