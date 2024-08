Terminó la espera para todos los fans de las grandes producciones de las ficciones de Cris Morena. El miércoles por la noche, se realizó el Cris Morena Day, organizado por el canal de streaming Olga y el escenario del Gran Rex volvió a recibir a los artistas que conquistaron a distintas generaciones. Lali Espósito, la China Suárez, Peter Lanzani, Agustina Cherri, Agustín Sierra, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, entre otros, dijeron presente en el gran evento. Pero a pesar de haber sido un emotivo momento, no se pasaron por alto las importantes ausencias de grandes protagonistas, como Candela Vetrano y Jimena Barón.

Las ausencias en el Cris Morena Day

Nati Jota se proclama como una gran fan de Cris Morena, particularmente de las ficciones que la productora realizó a partir de los años '90, generalmente apuntadas al público infantil y juvenil; y este fanatismo lo volcó en la organización, junto a Olga, en un evento en el que se buscó reunir a los elencos de Chiquititas, Verano del 98, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles. Y lo logró en el Gran Rex.

Con esta premisa, parte de los actores que formaron actuaron de estas ficciones se reunieron en una dinámica que propuso una charla en una mesa redonda, sobre diversas anécdotas de la época en la que actuaron en estas novelas y luego, hubo show musical con las canciones más destacadas de cada una de estos productos, como así también hubo invitados para interpretarlas, como Franco Masini y Joaquín Levinton, entre otros.

De esta forma, los fanáticos pudieron volver a vivir aquella hermosa sensación en el escenario que provocaban, por ejemplo, Peter Lanzani y Lali Espósito. La emoción fue una de las sensaciones de la noche, entre charlas, risas y canciones por parte de los actores, que muchos de ellos comenzaron sus carreras de la mano de Cris Morena.

Lo cierto es que el elenco de Casi Ángeles se destacó siendo que tuvo la presencia de la mayoría de sus protagonistas, la polémica se había generado al comienzo de la jornada con una publicación de Yeyo de Gregorio - actor de Chiquititas, Floricienta y Casi Ángeles- quien indicó en un posteo de Intagram que no fue invitado al evento. "Lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiese gustado, después de trabajar casi 11 años en todos éxitos de Cris... Será la próxima", indicó y afirmó que estaba decepcionado.

También, Jimena Barón utilizó las redes sociales para explicar que no sería parte del Cris Morena Day, ya que tenía el compromiso del evento del lanzamiento de una nueva canción. Por su parte, Candela Vetrano tampoco asistió pero se mostró emocionada mediante su cuenta de Instagram al ver a sus compañeros en el escenario. Continuando con Casi Ángeles, Gastón Dalmau tampoco se hizo presente por estar fuera de la Argentina. En esta línea, el nombre de Pablo Martínez resonó fuertemente, debido a que supo tener un papel muy importante en esta ficción y luego decidió alejarse de la exposición pública, sin embargo, se espera su presencia sorpresa y eso no ocurrió.

En cuanto al elenco protagonista de Rebelde Way, Benjamín Rojas y Felipe Colombo fueron sus representantes en el evento, y Luisana Lopilato fue la gran ausente, siendo que está instala en Canadá. En cuanto a Camila Bordonaba, es de público conocimiento que se alejó de los medios de comunicación.

Florencia Bertotti, quien interpretó a Floricienta, fue otra de las personas que se esperaba ver sobre el escenario; sin embargo, eso no ocurrió, aunque el resto del elenco dijo presente, como Isabel Macedo. La actriz tuvo un conflicto judicial, ya que Cris Morena y la productora RGB la denunciaron luego que ella produjera la novela Nini, que tendría similitudes con la historia de Floricienta. Ambas indicaron que los conflictos se solucionaron; sin embargo, no volvieron a mostrarse juntas.

También, en redes sociales los fanáticos de Aliados, la tira que se estrenó en 2013, se mostraron decepcionados, ya que no se mencionó en el evento ni tuvo minutos de representación con canciones o la presencia de sus protagonistas, cuestión que llamó la atención de muchos.