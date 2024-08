Jimena Barón reveló la verdad detrás de su ausencia en el Cris Morena Day: "Me hubiese encantado"

El Cris Morena Day se realizará este miércoles 28 de agosto en el Gran Rex y en el mismo se homenajeará a la reconocida productora y a todos sus trabajos. El show está organizado por el canal de streaming Olga y se podrá ver en vivo a través de las redes sociales. Una de las grandes sorpresas fue que Jimena Barón no formará parte del mismo.

Entre los invitados que participarán del ansiado show están: Agustina Cherri, Emilia Attias, Isabel Macedo, Joaquín Levinton, Lali Espósito, Migue y Mery Granados, Mike Amigorena, Nico Vázquez, Peter Lanzani, Rusherking, entre otros.

La imagen promocional del evento.

Sin embargo, muchos fanáticos se sorprendieron al ver que Barón no será parte del Cris Morena Day. Por eso, la cantante decidió romper el silencio en su cuenta oficial de Instagram y explicó por qué no irá. "Tengo que entrar al estudio a grabar una canción, pero quiero decir que hoy es el Cris Morena Day, quiero decir que me invitaron a cantar", comenzó la actriz en sus historias.

Por último, Jimena Barón confesó por qué tuvo que rechazar la propuesta de Migue Granados de participar del evento: "Quiero decir que me hubiere encantado y yo creo que debería estar ahí cantando, pero hoy es el lanzamiento de nuestra canción con Emanero. Yo di por sentado el lanzamiento, que al final estoy organizando yo, que no importa, lo vamos a hacer. Pero amo mucho Esperanza Mía y Casi Ángeles van a estar en mi corazón siempre. Les mando un beso a todos, disfruten mucho y mándenme fotos. Los quiero".

Cuando y donde se podrá ver el Cris Morena Day

El esperado evento que tiene pendientes a todos los fanáticos de la productora empezará este miércoles 28 de agosto a las 18 horas con una alfombra roja y finalmente el show principal del Cris Morena Day arrancaría a las 19.

Recordemos que las entradas eran gratis, con la entrega de distintos alimentos para donarlos, sin embargo, muchos se quedaron sin su ticket. Por eso, fue la misma Nati Jota quien anunció en su cuenta oficial de "X" que Olga trasmitirá gratuitamente el espectáculo en su canal de streaming: “No se pongan tristes los que no consiguieron porque va a haber un programa especial en vivo por Olga”.

J.C.C