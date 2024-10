El mundo de la farándula se revolucionó gracias a una fuerte pelea entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado, la pareja del Tirri, el primo de Marcelo Tinelli. La familia Ttinelli quedo en el centro de la tormenta; lo que comenzó como una devolución del “Cantando 2024” terminó en un escándalo a los gritos que mostró tensiones familiares y rencores ocultos.

Cantando 2024

El primero que dio declaraciones sobre la problemática fue Ángel de Brito, quien estaba presente en las grabaciones del programa, y lo definió como un auténtico ‘quilombo familiar’. Asimismo, el periodista Ángel Rey dijo en relación al tema “Ya había mala onda en el set antes de que empezara el programa”.

El video de la escandalosa pelea de Milett Figueroa y Mimi Alvarado

Según Ángel de Brito, todo empezó cuando Mimi Alvarado realizó su performance, la cual no convenció a ninguno del jurado. Tras eso, Milett, en su rol de jurado, hizo un comentario señalando que estaba decepcionada y Mimi no lo aguantó. Entonces se desató una discusión acalorada entre ellas.

“No me gustó, estoy decepcionada. Lamentablemente, no se logró esta noche”, fueron las duras palabras de Milett Figueroa hacia Mimi Alvarado y su compañero. Entonces, la novia del Tirri lanzó: "Porque tu seas jurado no me puedes andar pisando. Me duele lo de Milett porque hemos compartido momentos".

La peruana no se quedo callada y dijo de manera contundente: "¿Qué te duele Mimí? Si siempre que tienes la oportunidad de hablar mal de mi lo haces. Me sorprende que digas que te duele algo cuando cada vez que te ponen el micrófono no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente".

A estas palabras, Mimi, furiosa, le respondió: "Me hiciste el verano imposible. Yo solamente trabajé dos veces con Marcelo en 18 años. Las productoras que me contratan a mí no tienen nada que ver con Marcelo. Yo llevo años y sin Marcelo, se nota que tu no. Es fácil entrar, pero difícil sostenerse. No me busques".

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Asimismo, en cuanto a la performance, los demás miembros del jurado no le dieron la razón a Mimi Alvarado, indicando que sus argumentos no tenías validez y que su performance había sido una de las peores. Por otro lado, el conductor le resaltó que estaba siendo más severa con la intervención de la modelo peruana y no con los demás miembros calificadores.

De esta manera, una devolución en el “Cantando 2024” desató una gran discusión familiar entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado, quienes al parecer tenían unas fuertes internas que aprovecharon para develar en el programa. Las parejas de los primos no tienen una buena relación y lo ratificaron en esta disputa.

N.L