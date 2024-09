Milett Figueroa hizo su debut como jurado del Cantando 20204, el pasado lunes 23 de septiembre. Además de poner énfasis en como se desenvuelve dando las devoluciones, los looks de la modelo peruana tendrán mucho protagonismo cada noche.

Milett Figueroa hizo su debut como jurado del Cantando 2024

Milett comenzó con un look en tonos dorados que deslumbró a todos. Para la segunda noche, la novia de Tinelli fue por un total black que ya lo conocíamos por otras famosas que lo han utilizado.

La China Suárez, en el mes de mayo, lució un vestido total black para la gala de los Premios Gardel 2024. Una prenda estilo gótico y sexy con corset y transparencias combinado con unos guantes que acompañan el estilo del look.

La China Suárez

Este gran outfit de la actriz, también lo repitió la ex Gran Hermano, Lucia Maidana, para la gala de los Martin Fierro 2024. La joven posó en la alfombra roja de los premios más importantes de la televisión argentina con el mismo look que la China Suárez.

Lucía Maidana

Para este 24 de septiembre de 2024, Milett Figueroa eligió el mismo vestido que, en el mes de mayo, había elegido la China. La pareja de Marcelo Tinelli tuvo su presentación como jurado en el segundo programa del Cantando 2024 y posó con este increíble vestido con corset irregular y sensual.

A diferencia de la actriz, Milett eligió llevar el pelo recogido para lucir más la prenda. Este increíble vestido pertenece a Haus of Thena, esta prenda también la lucieron personalidades como Juli Poggio, Oriana Sabatini, Tini Stoessel, entre otras mujeres de la farándula argentina.

El look de Milett Figueroa para el primer programa del Cantando 2024

Para su primera presentación como jurado, Milett Figueroa fue por un look llamativo de dos piezas. La pareja de Marcelo Tinelli lució un conjunto en tonos dorados; el outfit estaba compuesto por un top con escote en forma de U y una falda larga con vuelo.

La modelo peruana brilló en la noche del Cantando 2024 y para completar su look Milett eligió unas sandalias negras con detalles en dorado. Además decidió llevar el cabello suelto y los accesorios que lució combinaban a la perfección con las tonalidades de su vestimenta.

En el inicio del reality, por la pantalla de América TV, también estuvo presente Marcelo Tinelli y aclaró todas las dudas que se tenían de porqué su pareja, Milett Figueroa, es cuestionada como jurado del Cantando. "Pero sabes que no entiendo, digo ¿Cuál es el tema? No entiendo. Creo que debemos haber hecho entre cantando, patinando, zapateando, bailando, no sé, 18. Han pasado jurados, la gente que estaba en el VAR. Y en ningún momento a nadie le dijeron '¿Por qué está este? A mi no me preguntaron nada, al contrario, todos estaban bien elegidos", reveló Tinelli.

El icónico conductor del Bailando concluyó diciendo, "No entiendo porque acá, había que poner el ojo en ella (Milett) en este tema". Luego de eso la modelo peruana opinó sobre este tema y dijo "He sido participante, he sido cantante, he sido bailarina, he sido actriz, soy. Hoy soy, hoy vengo a pisar fuerte".

C.S.