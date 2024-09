Este lunes 23 de septiembre comenzó el Cantando 2024 por América TV. La conductora para la edición 2024 es Florencia Peña y, esta vez, el jurado cuenta con cuatro integrantes que trajeron polémicas antes de que empiece el programa.

El jurado para el Cantando 2024 está conformado por Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino. Esta edición tiene 20 participantes que se disputarán el premio, entre ellos, Agustín Cachete Sierra se presenta para defender su campeonato del Cantando 2020.

Entre los participantes también están Coty Romero, Alfa, Silvina Escudero, Brenda Di Aloy, Cristián U, entre otras celebridades del mundo del espectáculo.

El picante ida y vuelta de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en la pista del Cantando 2024

Después de una increíble apertura de los acompañantes de las celebridades, Florencia Peña comenzó el programa con todas las energías y presentó uno por uno al jurado del Cantando 2024.

Las presentaciones fueron de acuerdo a cómo están sentados para dar las devoluciones. La conductora comenzó presentando a Nacha Guevara, después a Flavio Mendoza y, en tercer lugar, llegó el turno de Milett Figueroa; después fue el turno de Marcelo Polino.

Milett Figueroa fue la jurado más polémica ya que se dijo que estaba en ese lugar por ser la pareja de Marcelo Tinelli. Para aclarar las dudas, el conductor estuvo presente en el primer programa del Cantando y sacó todas las dudas de por qué su actual pareja es parte del jurado.

Flor Peña le consultó sobre esta gran duda a Tinelli y él respondió "Bueno, fueron varias noches sin dormir por todo eso", comenzó bromeando Marcelo y continuó: "Pero sabes que no entiendo, digo ¿Cuál es el tema? No entiendo. Creo que debemos haber hecho, entre cantando, patinando, zapateando, bailando, no sé, 18. Han pasado jurados, la gente que estaba en el VAR. Y en ningún momento a nadie le dijeron ¿Por qué está este? A mi no me preguntaron nada, al contrario, todos estaban bien elegidos".

Marcelo Tinelli concluyó: "No entiendo porque acá, había que poner el ojo en ella (Milett) en este tema". Después de la explicación del conductor, Milett también opinó sobre el tema: "He sido participante, he sido cantante, he sido bailarina, he sido actriz, soy. Hoy soy, hoy vengo a pisar fuerte".

Fue entonces cuando se produjo el ida y vuelta de la pareja ya que Milett Figueroa dijo que armaría una presentación de canto para el reality. "¿En algún momento vas a cantar o no?", le preguntó Florencia Peña. La pareja de Tinelli respondió: "Sí, me gustaría prepararles algo para hacer un buen show y darles algo lindo".

En ese momento, Marcelo Tinelli opinó: "Que sea antes de fin de año" y su actual pareja le respondió "¿Siempre va a estar ahí?" en un tono picante para seguir con ese ida y vuelta.

