Pertenece a la séptima generación familiar de orfebres que comenzó en 1750 en Barcelona y llevan 272 años en ese oficio. Carlos Daniel Pallarols tiene 55 años y es un reconocido artista y escultor. Dice que su romance con la orfebrería comenzó siendo muy pequeño, que aún no sabía leer ni escribir pero jugaba con martillos y herramientas que sus mayores les permitían usar.

Carlos Pallarols, el orfebre elegido por la AFA para homenajear a Leo Messi

El jueves 23, en el Estadio de River, vivió un momento inolvidable, ya que la AFA a través de su presidente Claudio Chiqui Tapia, le confió el diseño del trofeo homenaje a Lionel Messi, que le fue entregado luego del partido que jugó la selección con Panamá. Acompañado de su nieta Eva de 6 años, hizo el boceto y utilizó una aleación en metal con enchapado de oro 24 kilates para lograr la pieza de 32 cm de alto con una base de 12 x 12.

Qué dijo Anto Roccuzzo sobre el trofeo de Carlos Pallarols

Carlos Pallarols se mostró orgulloso con este nuevo desafío y contó cómo recibió qué dijo Anto Roccuzzo con este homenaje.

“La idea era agasajar a Messi por las últimas tres copas ganadas: Copa del mundo, La Copa Finalíssima obtenida frente a Italia en 2022 y la Copa América. Y no sólo homenajearlo por sus lauros futbolísticos sino también por sus éxitos como ser humano. El hilo conductor en su vida es el amor: por el fútbol, por su familia y por su patria. En la base del están sus lauros futbolísticos, en el gajo central de la pelota, tracé un corazón con las iniciales de su nombre y de su esposa ‘A’ y ‘L’ (Antonela y Leo) y de esa base salen tres estrellas (escudo de la AFA) que se proyectan hacia el universo y representan a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. Ellos son el futuro. Agradezco a la AFA que me eligió. Leonel es un chico de 35 años que tiene la vida por delante y aunque ya no tiene techo respecto al éxito, seguirá proyectándolo como lo ha hecho hasta hora. El secreto del éxito es el amor por lo que uno hace y por la familia, y Messi es un referente en muchos aspectos”, dijo Carlos Pallarols, quien también explicó a Antonela Roccuzzo el significado de la copa. a lo que ella respondió: “Tendrá el mejor lugar en el Museo que le armamos a Leo”.

