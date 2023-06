Carlos Vives estuvo en el Movistar Arena y brindó un show a puro vallento y rock nacional

Carlos Vives estuvo presente en el Movistar Arena ubicado en el barrio de Villa Crespo donde ante más de 30 mil personas hizo su gira "El Tour de los 30 años".

"La Chispa que encendió la Mecha" fue el inicio de una gira por Latinoamérica donde varios artistas de la música colombiana y argentina estuvieron presentes y donde el público no dejó de cantar, bailar y emocionarse.

Carlos Vives en el Movistar Arena | PH: CZ COMUNIACIÓN

El recital comenzó pasada las 21 hs, con un video recorriendo los inicios del cantautor oriundo de Santa Marta, Colombiana y a continuación ingresaron al escenario la banda que acompaña a Vives en cada show al ritmo de "Pa' Mayté". Fue automático, los espectadores se levantaron y comenzó la fiesta.

Carlos Vives en el Movistar Arena | PH: CZ COMUNIACIÓN

Además de iniciar su show con uno de sus mayores éxitos, el colombiano cantó "La bicicleta", quien lo interpreta con su amiga, la barranquillera Shakira, que al momento de salir Piqué al escenario muchos de los que estaban presentes decidieron no hacerlo partícipe del show y alentando una vez más para el lado de la colombiana. Siguió con temas como "Nota de Amor", "La Gota Fría", "Fruta Fresca", "Volví a Nacer" entre otros.

El Homenaje a la música y Eruca Sativa en el escenario

Durante el show, artistas de la música le dejaron sus saludos a Carlos Vives y su reconocimiento en los 30 años del artista colombiano. Luis Fonzi, Fonseca, Daddy Yankee, Juanes, Mau y Ricky y el cantante de rock argentino Fito Páez quien expresó lo mucho que lo admira y cuánto lo quiere.

Carlos Vives y Eruca Sativa en el Movistar Arena | PH: CZ COMUNIACIÓN

El show no terminó ahí, el colombiano no le dio un respiro a su público quien no paraba de cantar y bailar, en el último momento del show, Eruca Sativa subió al escenario y el rock argentino se hizo presente donde interpretaron un tema de Charly García "No me dejan Salir" y luego "Mariposa Tecknicolor" de Fito Páez al mejor estilo rock colombiano.

Carlos Vives en el Movistar Arena | PH: CZ COMUNIACIÓN

Llegado al final del show "La Chispa que encendió la Mecha", se hizo presente el tema "La Tierra del Olvido" y cerró con "Cuando nos volvamos a Encontrar". Carlos Vives conquistó los corazones de todos los argentinos y de su querido público colombiano que se hizo presente con banderas y llevaron el carnaval al Movistar Arena, prometiendo volver.

J.M