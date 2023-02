Carlos Vives regresa a la actuación con El Club de los Graves: "Es una propuesta con la música que lleva mi filosofía"

Carlos Vives vuelve a la actuación de la mano de El Club de los Graves, la superproducción musical de Disney Plus que ya está disponible en la plataforma y que sigue las aventuras de Amaranto Molina, un profesor de música poco convencional que llega a una escuela de élite para cambiar las cosas de una manera inesperada.

“Me sirvió mi historia de trabajo con distintos equipos aquí en Colombia, todos ellos han estado conectados con el mundo Disney y eso fue importante para poder acercarme a una propuesta con la música y con mi historia y mi filosofía musical, de unir mundos”, dijo Carlos en una charla que tuvo con CARAS Digital.

Vives interpreta a Amaranto Molina.

“Disney ha sido algo muy especial y mágico para nosotros y que siempre nos recuerda que se puede ser feliz y que todos tenemos algo para aportar”, agregó el artista sobre esta experiencia de poder trabajar en una producción original desde Colombia, pero para todo el continente.

La historia detrás de Los Graves

El Club de los Graves se desarrolla en un instituto especializado en música en donde el director del instituto, Eduardo Kramer (Julián Arango), elige cada año a cinco alumnos, apodados “Los Agudos”, para integrar la prestigiosa Teen Band del colegio.

Molina, entonces, es asignado como docente de “Los Graves”, el grupo de estudiantes que queda fuera de la selección porque su talento no cumple con los estándares del mercado. “Kramer representa esa industria que sólo valoró de dónde venía, los artistas de catálogo, que cantaban en inglés y tal, y que vio la música local como algo de segunda clase, que no es importante ante la majestuosidad del pop. Entonces, él viene de esa educación. Y esto es algo que siempre ha estado ahí y que ahora Disney lo trae a colación”, aseguró Carlos Vives sobre su contraparte en la serie.

De esta manera, el personaje que compone el músico tiene que ver con romper con esta idea y con el valor del talento y la esencia que tiene cada joven y desde allí dar con lo que los haga felices, lejos del exitismo. “Se necesita disciplina para poder soltar el juego y jugar, tienes que soltar el niño. Creo que la información con la que vienen los chicos de hoy te acercan a muchas cosas. La tecnología tiene sus bondades, pero también sus cosas malas y yo creo que lo importante es, a veces, alejarse de eso, optar por un libro, por la observación como lo hacía Newton, como los griegos…y a conectarse más, porque uno tiene que conectarse con la gente, mirar a los ojos, generar compasión. Son tantas cosas que aprendí. Yo estoy jugando a ser profesor, pero también soy un papá y uno debe serlo para sus hijos y para el resto”.

Kramer, el director de la escuela que dirige "Los Agudos".

Carlos Vives y su hija Elena unidos por la pantalla y la música

El Club de los Graves no sólo marcó el regreso de Carlos Vives a la actuación, sino que además lo presentó ante la oportunidad de poder trabajar junto a su hija, Elena, quien también es parte de “Los Graves”.

Elena y Carlos cantando juntos.

Sobre esta experiencia y sobre la carrera de su hija, el músico explicó: “Por lo general se espera que los hijos se dediquen a esto y yo no, nunca lo he dicho. Ellos van creciendo y van encontrando lo que aman, donde se sienten bien y desde donde pueden aportar al mundo. Entonces, mi relación con ella para este trabajo ha sido desde el trabajo y el estudio, porque nos preparamos mucho para esto”, contó Vives a CARAS Digital.

"Al mismo tiempo me gusta verla en la distancia, y como hay muchos jóvenes, ella ya ha hecho grupo con los demás. Es un combo grande que me enseñó mucho, pero yo he tenido oportunidad de enseñarles también, con respecto a la música y a la vida real. Me gustó estar ahí y poder darles el mensaje y que mi hija estuviera y lo escuchara también”, agregó.

Elena Vives le da vida a Amalia.