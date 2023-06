Carmen Barbieri habló sobre la pelea que protagonizaron Susana Roccasalvo y Laura Ubfal, pero en vez de intentar calmar la polémica terminó encendiéndola nuevamente dando su opinión en el asunto. La conductora aprovechó su tiempo al aire para definir a sus dos colegas sin filtro.

Primero, Barbieri opinó sobre el fuerte comentario de Roccasalvo: "me dolió escuchar eso que dijo, lo digo como gordita que soy. Ella no puede hablar de esa forma del cuerpo de una persona. Y no es que está mal hacerlo ahora que 'las cosas cambiaron, no, también estaba mal hacerlo hace 20 años.".

Carmen en Mañanísima.

Y la conductora de Mañanísima continuó criticando el polémico comentario de Susana al intentar atacar a Laura: "Estuvo muy mal, y encima el pedido de disculpas que hizo después no fue muy creíble, para nada. Estaba haciendo algo que no sentía".

Sin embargo, Carmen Barbieri dejó en claro que tampoco está del lado de Ubfal en esta pelea: "Ojo, algunas cosas que dijo Susana no son tan lejanas a la realidad, son ciertas. Laura es brava eh, y también tiene su carácter. Y fíjate cuando la ataca, dice que la Roccasalvo es mala. Cuidado, que son dos mujeres de un carácter muy muy fuerte".

¿Qué sucedió entre Susana Roccasalvo y Laura Ubfal?

Hace unas semanas resurgió el antiguo enfrentamiento que sostienen ambas colegas. Cuando le preguntaron a Ubfal le preguntaron si votaría a Roccasalvo para presidenta de APTRA y respondió sin filtros 'no, porque es una mala persona'. Esta respuesta reflotó un antiguo video en donde Roccasalvo se metió con el cuerpo de su colega. "Le sobran 20 kilos de maldad, por eso está deformada", le había tirado en aquella oportunidad.

Frente a la polémica que causó este comentario, Susana Roccasalvo le pidió perdón a Laura Ubfal, pero su tono no convenció mucho a sus seguidores: "Si tengo que pedir disculpas, y bueno se las pido. 'Perdón, Laura, perdón por lo que dije eh...', pero te recuerdo que vos dijiste que soy una mala persona, y aparte te metiste con mi trabajo. Eso que dije está dicho hace 20 años, era otra época donde no se veían las cosas como ahora. Tengo mucha gente que no habla bien de vos, cuidado".

