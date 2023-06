La relación de amor-odio entre Carmen Barbieri y Ángel de Brito pareciera haber ganado un episodio más. La conductora al parecer aprovechó una oportunidad en su programa para ningunear de alguna manera al reconocido conductor de LAM.

A pesar de que Barbieri le brinda notas a LAM y los toma como referencia durante su ciclo, también los desconoce y los rechaza. Mientras lideraba Mañanísima y hablaban de la polémica salida de su panelista Estefi Berardi del ciclo de América, Barbieri explotó al escucharla comparar a Ángel con Guido Kaczka.

Carmen en Mañanísima.

Cuando Berardi realizó la comparación, Barbieri la interrumpió y le marcó: "¡No! Por favor no me compares a Guido Kaczka con Ángel. No, no, no... Eso no te lo puedo dejar pasar porque me parece que no corresponde. No se le puede hacer eso a Guido. No, no, no, no...".

Por último, intento explicar de alguna manera su reacción y tratar de no crear nuevos conflictos con Ángel de Brito, Carmen Barbieri aclaró: "no lo estoy diciendo mal, eh, para nada. No estoy criticando a Ángel, por favor que no se entienda eso porque no es así. Lo que quiero decir es que hacen cosas diferentes, distintas, por eso no se los puede comparar".

Carmen Barbieri cuestionó a Jorge Rial

Cuando la conductora se enteró en su programa que el polémico periodista se había ido de vacaciones a España tras su infarto en Colombia, lo cuestionó al aire: "¿Cómo es que viajó en avión? La verdad es que el problema del corazón, con el vuelo y la altura... ¡No! No es nada recomendable. ¡Hay que cuidarse, che!".

Por último, Carmen Barbieri le dio un consejo a Jorge Rial en Mañanísima: "Yo me cuidaría más todavía. Yo no me movería de Buenos Aires. Haría todo, caminaría, estaría con mi gente, con mis amigos, pero me cuidaría mucho con las comidas y de ninguna manera me subiría a un avión. ¡Yo no me subo a un avión! Después que estuvo 8 minutos, 10 minutos, un minuto muerto, no. Estuvo en la muerte, escúchame, se le paró el corazón. Una persona que está enferma del corazón se tiene que cuidar".

J.C.C