Luego de que estallara la polémica de la infidelidad de Federico Bal a Sofía Aldrey, Estefi Berardi fue señala como una de las amantes del actor. Durante Mañanísima, programa que conduce Carmen Barbieri, la madre de Bal apuntó contra la panelista y confesó que no la quiere como miembro de su familia.

Como si se tratara de mala suerte, parece que Estefi Berardi se encuentra en los chats que Fede Bal mantuvo con sus amantes. La noticia se dio a conocer por Intrusos y luego, en LAM, la angelita tuvo un fuerte cruce con su compañera Yanina Latorre. Carmen Barbieri, madre del protagonista y al mismo tiempo conductora de la polémica, habló sobre el escándalo de su hijo y expresó que Berardi "es muy brava. No quisiera tenerla de nuera".

Barbieri lo comentó entre risas y le dedicó a Estefi una mirada pícara. Sin embargo, la angelita continúa negando haber tenido un vínculo con Fede Bal y asegura que Yanina Latorre está mintiendo. "Yo la quiero a Yanina pero a veces se pone un poco densa. Mi pregunta es: ¿Por qué está tan enojada? Está contando una situación que ella sabe pero el enojo no es un buen consejero. El que se enoja pierde", acotó Aníbal Pachano como invitado especial.

Estefi Berardi se mostró de acuerdo con Pachano y explicó que "Yanina está enojada por temas anteriores". Pero Pampito la interrumpió y confesó: "No la veo a Yanina inventando algo para vengarse. Para mí se inventaron (antes de que llegue la noticia a Latorre)", a lo que Carmen Barbieri se mostró de acuerdo.

El descargo de Estefi Berardi sobre el escándalo con Fede Bal

Desde su cuenta de Instagram, Estefi Berardi compartió un descargo en donde confirmó que iniciará un proceso legal, en manos de Fernando Burlando y Martín Leguizamón, por daños y perjuicios que podrían dañar su imagen como persona y periodista. "Se me involucra de modo irresponsable con terceras personas, cuando mismos jamás han sido confeccionados por mí", sentenció Berardi.

¿Qué piensa Carmen Barbieri sobre Nazarena Vélez?

Es de público conocimiento que Carmen Barbieri y Nazarena Vélez no tienen buena relación desde la separación de sus hijos, donde Fede Bal también le fue infiel a Barby Vélez. Nazarena estuvo presente cuando Latorre comenzó a contar la polémica en LAM y, según los panelistas de Mañanaísima, Vélez realizó gestos con su rostro que molestaron a Carmen. "¿Si? No la vi. Yo cuando veo a Nazarena veo la pared. Para mí es transparente. Es de celofán Nazarena Vélez. Yo no la miro, no me interesa las caras que hace. Buena o mala es un problema de ella”, expresó Barbieri sobre Nazarena.

OL.