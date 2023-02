Estefi Berardi y Yanina Latorre volvieron a enfrentarse en otra noche en vivo de LAM. Esta vez fue por la bomba que tiró ayer la esposa de Diego Latorre sobre las infidelidades de Fede Bal.

Esa noticia derivó en que hoy en Intrusos Marcela Tauro dijera que una de las amantes del actor era justamente Estefi Berardi. La panelista acudió a Fernando Burlando ya que dice que es todo mentira.

Estefi Berardi.

La discusión de Estefi Berardi con Yanina Latorre

Esta noche, Ángel De Brito le preguntó a Estefi Berardi sobre lo que se venía diciendo de ella y Fede Bal y cómo había tomado lo que dijo su colega en el programa de la competencia. "Me hubiese gustado que me pregunte Marcela, obvio", comenzó diciendo la angelita.

Allí fue cuando Yanina Latorre le recordó que ella había mostrado chats de Fernanda Iglesias cuando la periodista le había pedido que no lo hiciera. También le señaló que nunca le pidió perdón por haberla tratado de mentirosa cuando dio la noticia de que Zaira Nara y Facundo Pieres estaban juntos.

"Yo tengo los chats y nunca los mostraría. Pero dejá de mentir Estefi", le dijo la mamá de Lola Latorre a Estefi Berardi. "Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar. Estás mintiendo", le repitió.

Yanina Latorre.

Yanina Latorre reveló los detalles de la separación entre Fede Bal y Sofia Aldrey

Yanina Latorre reveló en vivo los chats insolitos y explicitos que tenía el actor con distintas chicas, y algunas de ellas son famosas. Antes de que salga a la luz todo, Yanina contó como fue el desenlace de la pareja: “Sofía estuvo hasta el 20 de enero en Carlos Paz hasta que empezó la crisis, quedaron encontrarse en Buenos Aires para ver si la remontaban, pero salto de todo".

Luego, desmintió la conquista que habría tenido Fede Bal con Camila Homs y detalló: "Le tiró los perros el fin de semana a Camila, pero no entró. Tengo los mensajes, no la odio, cuento verdades".

Fede Bal.

El galán no tiene la mejor fama de fiel, es por eso que Ángel al consultarle a Yanina si el motivo de separación fue por una infidelidad, ella respondió: “Ya no son cuernos, no es fiesta en la pileta. Estaban en crisis hace tiempo, se ve que venía muy entretenido. Cuando ella se va a Capital él le dice a un amigo `no me dan los memes para decir la gente que me voy a garchar esta noche'. La fiesta del helicóptero fue tremenda".

Luego, detalló algunos de los mensajes que le llegaron a su teléfono de una fuente confidencial y dijo: "Hoy leí tantas cosas tremendas, cosas cínicas, él es cínico, vomitivo, feo, mucha famosa. Maneras, aparte de los chats habla de Sofia. Hay actrices, bailarinas, mucha bailarina. Chicas que van y vienen. En un día varias".