Carmen Barbieri, quien vivió la propia experiencia de la infidelidad cuando Santiago Bal la engañó con Ayelén Paleo, hoy salió a defender a su hijo Federico en cuanto trascendió la noticia de que había traicionado a Sofía Aldrey con muchas mujeres.

En medio del escándalo, Carmen al frente del programa “Mañanísima” otra vez tuvo que hacer frente una situación complicada, esta vez no era ella la damnificada sino que es su hijo el que está en el ojo de la tormenta. La madre de Fede, rápida de reflejos, se despachó contra Yanina Latorre que fue quien reveló los chats íntimos de Bal y Albertario.

Al comienzo, Carmen quien siempre manifestó afecto por su nuera, se mostró triste de que Sofía Aldrey haya recurrido a la panelista de “LAM” para enviarle las capturas de los chats del protagonista de “Kinky Boots”.

Yanina Latorre fue la encargada de dar a conocer que Federico había salido con muchas mujeres y reveló el contenido de los mensajes entre Bal y Claudia Albertario con todos los detalles.

Federico Bal y Claudia Albertario intrecambiaron mensajes de alto voltaje

Carmen Barbieri dijo; "No sé, me duele un poco que ella haya buscado a Yanina para mostrarle eso, sabiendo sobre todo que Yanina en cinco minutos lo iba a hacer público. Ella siempre fue de un perfil bajo, y yo de verdad lo siento mucho, me pone mal esta separación porque la quiero mucho a Sofía, la considero una gran mujer y desde ya que le deseo lo mejor para su vida. Obviamente que la voy a llamar, no sé si ahora, pero lo voy a hacer", aseguró la conductora.

Luego arremetió contra la panelista del programa de Ángel De Brito y soltó:"Yanina Latorre vive de eso. No vive de eso, trabaja de eso. ¡Está contenta ella! ¿Sabés qué? ¡Le quemaba ese material en las manos!", una frase que provocó un comentario del psicólogo Gabriel Cartaná "Cómo te gusta esto eh", le dijo, y una carcajada de Pampito. "La madre de Yanina Latorre, delante de ella, me dijo "No hay mujer más mala que mi hija. Yo amo a mi yerno, pero esta mujer es muy mala... y es mi hija", me dijo, y se reía. Yanina también se reía" señaló.

Y Luego dio el golpe final recordando que Yanina también pasó por una situación similar. Carmen dijo: "Es mala, es muy mala Yanina. Y está muy bien, porque trabaja... y porque si no fuera así tampoco hubiera podido soportar lo que le pasó, ponerle el pecho al problema que tuvo con su pareja y salir adelante. Por eso digo que la admiro, porque yo no lo podría hacer. Cómo salió adelante, es una leona. Es brava, si no cómo hacés. Si no tenés ese carácter, cómo enfrentás un problema de infidelidades como hizo ella", remató Carmen sin piedad contra Latorre.

