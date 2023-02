La bomba de la separación por infidelidad de Fede Bal con Sofía Aldrey estalló el lunes, y las pruebas fueron evidentes con los cientos de chat eróticos del actor con distintas mujeres y famosas, como Claudia Albertario y Estefi Berardi. Lo cierto es que el psicólogo Gabriel Cartañá estuvo presente en el programa de Carmen Barbieri y le hizo una observación a la conductora y le aconsejó que dejara de hablarle por u tiempo, pero a ella no le gustó nada y salió a responderle.

"Este señor psicólogo que vino acá y me faltó el respeto. Porque me faltó el respeto. Yo sentí que me faltó el respeto diciéndome "¡Vos tenés que hablar con él, llamarlo, y decirle de todo, y cortarle y no hablarle por un mes!". A mi casi se me muere mi hijo dos veces el año pasado, cómo voy a dejar de hablare por un mes. ¡Por favor!", comenzó diciendo la comediante.

Carmen Barbieri

Carmen soltó la lengua y destrozó al psicólogo

Carmen habló en su programa e hizo un descargo fuerte contra el licenciado y agregó: "Voy a hablarle igual aunque esté enojada y aunque no esté de acuerdo con lo que esta pasando. Porque yo no estoy de acuerdo con una infidelidad. Pero yo no voy a dejar de hablar con mi hijo que casi se me va dos veces el año pasado. Y este señor que no sabe todo lo que yo hablé con mi hijo hasta la madrugada, que por eso estoy disfónica porque las charlas no terminan bien, no tiene por qué sentarse acá y darme consejos, porque no sabe".

Gabriel Cartañá

Antes de finalizar, agregó: "Se portó mal conmigo porque me dio consejos que yo ya había hecho. !El no sabe! Yo cuento muchas cosas de mi vida, pero todo tiene un límite. Hay cosas que no las digo. Yo ya había hablado con mi hijo. ¿Cómo no iba a hablar con él después de todo lo que pasó. No es que lo reto, le hablo pero ya es grande y hace lo que quiere".

Fulminante la mamá de Fede.

J.M