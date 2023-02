Son días complicados para Carmen Barbieri, madre de Fede Bal, quién está envuelto en un gran escándalo respecto a su separación con Sofía Aldrey y el listado de mujeres con las que le habría infiel a su ex pareja.

En el programa Mañanísima, en dónde Carmen es conductora, reveló que hace varios días llora al no poder perdonar a su hijo y se mostró muy decepcionada: "No soporto la infidelidad. A nadie le perdonó la infidelidad", explicó ante cámara. Y aseguró: "Me duele que no pueda entablar una relación y ser fiel. Tiene que parar".

Por otro lado, hizo hincapié en Sofía Aldrey, al lamentar el nivel de exposición que tomó la separación, al filtrarse los diferentes chats en los medios y aseguró que la quiso y quiere mucho.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Después, Carmen explicó el problema de Fede Bal: "Yo le dije a mi hijo todas las cosas que pienso, él es un hombre y me contesta a su manera. Es mi vida me dice y tiene razón. Pero yo eduque un hombre de bien, que respete no solamente a las mujeres, que respete a todos en general. Él es respetuoso, pero tiene un problema, es infiel".

Finalmente reflexionó acerca de la problemática de ser infiel: "Si sos infiel, tenes que parar un tiempo. Estar solo. Y ver cómo sigue la cosa". La conductora comentó en reiteradas ocasiones que intentó hablar con su hijo, aconsejarlo, pero muchas veces no logran ponerse de acuerdo: "Él me dice dame tiempo, voy a cambiar", cerró Carmen Barbieri.

D.M