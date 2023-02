Carmen Barbieri cruzó a Estefi Berardi por un comentario sobre Sofía Aldrey

Luego de que en LAM explotará la bomba de las infidelidades de Fede Bal y que además involucra a una de las angelitas. Estafi Berardi, quien es una de las apuntadas, con ánimos de defenderse dijo que un comentario desafortunado y Carmen Barbieri no se la dejó pasar.

"¿Te puedo decir algo que yo sentí ayer? Sobre lo otro, yo no te voy a juzgar, sos libre de hacer lo que quieras. Si lo hiciste o no lo hiciste, eso está dentro de tu privacidad. No tenés por qué contarlo. Pero, para mí, ayer fallaste en algo y fue cuando le dijiste a Sofía que era 'mala'", le dijo Pampito hoy en Mañanisima.

"Sí, se me escapó esa palabra. Al pepe. Pero bueno, uno cuando está en el vivo a veces se le escapan las palabras", admitió Estefi. "No lo escuché y eso que lo estaba viendo", dijo Carmen sorprendida. "Yo a Sofía no la conozco. Sé que está hablando desde el dolor", sumó la ex Combate.

La conductora entonces expresó: "Sofía es una persona excelente". "Sí, siempre me hablaste bien de Sofía. No la conozco. Estuve mal en decir eso", le respondió Berardi con un tono de incomodidad. "Es una persona excelente. Es derecha y por eso le duele tanto la infidelidad. A mí también me duele. Yo no le mando ningún mensaje a Sofi porque lo va a poner al aire. La verdad es que he perdido la confianza", terminó por decir Carmen.

FEDE BAL Y CARMEN BARBIERI

"No quedaste en un buen lugar al decirle 'mala'", acotó su compañero de panel. "Sí, sí. Tenés razón. Se me escapó, le pido disculpas. No quise decir que es mala porque no la conozco, ni idea. Sí, me parece que ella se la tiene que agarrar con Fede", cerró filosa Estefi.

EF