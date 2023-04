Carmen Barbieri explotó contra LAM: "No lo miro más ni le doy notas"

Carmen Barbieri reveló con cierta molestia por qué no mira más LAM, el programa de Ángel de Brito, cuando Estefi Berardi le contó que Moria Casán había opinado sobre su relación con Santiago Bal.

"No estoy viendo más LAM. No llego a tiempo. Me encanta LAM porque las chicas están picantes", comentó la conductora de Mañanísima, dejando al descubierto su fastidio. Luego, sabiendo que Ángel de Brito reveló que ella estaba enojada con su programa, continuó con su descargo.

Carmen dio su opinión en Mañanísima.

"Por el momento no le voy a dar notas a LAM. Cada vez que me nombran, siempre alguien tiene algo que decir, una cara para poner o una música que poner. Soy mala palabra para LAM. Antes íbamos bárbaro. No sé qué pasó. Por el momento no los veo", expresó Carmen Barbieri con indignación.

"Es por todos los que están ahí. Incluso ella (Estefi), que no me defiende como me tiene que defender", cerró Barbieri, sumando en su enojo a su propia panelista y haciendo alusión indirectamente a Nazarena Vélez y Yanina Latorre, con quienes tiene fuertes diferencias.

¿Por qué Carmen Barbieri está enojada con LAM?

Pese a insistir con que no está enojada con LAM, Carmen Barbieri no pudo disimular su enojo por la manera en la que hablan de ella en el programa de Ángel de Brito. Y lo contó jugando con la ironía, pero también habló en tono serio.

"Me encanta el programa, lo hacen cada vez mejor y les va bárbaro", explicó la conductora en su fallido intento de eludir el conflicto. "¿Estás siendo irónica?", le preguntó Pampito y Carmen contestó: "No, yo lo veía, pero dejé de verlo porque estoy llegando tarde a casa... Cuando puedo lo veo. No estoy siendo irónica".

Ángel en su programa, LAM.

Sin embargo, Barbieri continuó sin filtros: "Cuando hablan de mí siento que hablan de otra persona. No me conocen. Muchas cosas que dicen no son así. Pero está todo bien. ¡No estoy enojada, Ángel! Para él toda la gente se enojó". No me enojé, pero digo que no voy a ir porque cada vez que digo algo es una crítica mala. Siempre está todo mal lo que digo, lo que hago... Me cansé. No estoy enojada, pero me canso de que esté todo mal. ¿No hago una buena?", detalló.

Para cerrar, Carmen reflexionó sobre el programa de América: "Es un programa que me está pegando. Y como no quiero enojarme, me cansé. No veo el programa y veo Netflix".