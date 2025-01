La salida de Carmen Barbieri de Mañanísima fue muy inesperada y hasta para ella, quien de un momento a otro se enteró por Pablo Codevila que ya no sería la cabeza de su icónico programa en El Trece. Con una salida que aún no se concretó, Yuyito González fue rápida y tomó la iniciativa de querer ser el reemplazo de la vedette, sin embargo recibió una respuesta no muy positiva por parte del canal.

La novia del mandatario argentino supo que no podía dejar pasar la oportunidad de lanzarse para tener su propio programa en uno de los canales de aire más vistos del país, pero no salió como esperaba.

Yuyito González se postuló como el reemplazo de Carmen Barbieri

Qué le dijeron a Yuyito González en El Trece cuándo se postuló para ser el reemplazo de Carmen Barbieri

Después de casi dos años de llevar adelante su programa en El Trece, Carmen Barbieri fue despedida por la directiva del canal ya que no estaba rindiendo como la gerencia esperaba. Siendo su última semana y teniendo ya un reemplazo en mente para la vedette, Yuyito González decidió lanzarse y proponerse a sí misma como la reemplazante de la conductora, pero la respuesta que recibió no fue la que quería.

Con una figura que aún no salió del aire, la pareja de Javier Milei sintió que era el momento justo para proponerse a sí misma como la persona ideal para llevar adelante las mañanas de El Trece. Una decisión que causó sorpresa en la directiva del canal, ya que el reemplazo para Carmen estaría casi cerrado y sería María Belén Ludueña.

Según contó Nacho Rodríguez, periodista de espectáculos, en su cuenta de Twitter, “Yuyito González se auto postuló para ser la conductora de las mañanas de #ElTrece y desde la gerencia le preguntaron si era un chiste”. La respuesta de la gerencia tomó por sorpresa a la conductora pero no por mucho, ya que ella nunca fue una posibilidad para sacar adelante el programa de la madre de Federico Bal.

“Me los imagino en este mood”, escribió Rodríguez y adjuntó un icónico video de Moria Casán donde dice “esta que fracasa en todos lados, hace años que no le ve la cara a Dios, en todo sentido. Saca, saca, saca”, haciendo referencia a Georgina Barbarossa en un momento de pelea hace años.

La idea de Yuyito González generó risas en los usuarios de las redes, al igual que en la gerencia de El Trece, por su iniciativa de pensar en ser el reemplazo de Carmen Barbieri, quien es una conductora con larga trayectoria y reconocida por su canal Mañanísima. Pese a la idea de Amalia, el verdadero, y ya cerrado, reemplazo de la vedette sería la esposa de Jorge Macri, María Belén Ludueña.

MVB