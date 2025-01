Hoy por la tarde se conoció que Carmen Barbieri habría renunciado a su icónico programa, Mañanísima, y desde la próxima semana ya no lo conduciría. Sin embargo, horas después, Laura Ubfal en LAM aseguró que la situación no fue así y la decisión de irse no habría sido de ella.

Después de moverse desde Ciudad Magazine a la pantalla de El Trece, la conductora esperaba triunfar con su programa y poder seguir desarrollándose como una de las figuras del canal, sin embargo las cosas no salieron como Carmen las esperaba y desde la próxima semana se despide de su magazine.

Carmen Barbieri se despide de Mañanísima

No renunció, la echaron: el tremendo final de Carmen Barbieri en El Trece

Carmen Barbieri es una de las figuras más reconocidas de la Argentina y así logró llegar a El Trece con incónico magazine, Mañanisima. Acompañada de sus panelistas de confianza, la vedette arribó al canal del sol en octubre de 2023, pero eso llegó a su fin. Después de que corriera información sobre la salida de Carmen del canal, desde LAM confirmaron que la madre de Fede Bal no decidió irse, sino que la echaron.

La conductora dejaría su programa de las mañanas debido a cuestiones contractuales, según informó Fede Flowers en “Hola Chiche”, el ciclo de Chiche Gelblung en Radio del Plata. Además, aseguró que Carmen seguiría a la cabeza del magazine hasta la próxima semana y luego sería reemplazada por María Belén Ludueña, una de sus panelistas.

La primera información aseguró que se trataba de una salida que ella decidió por diferencias en el contrato de trabajo, sin embargo Laura Ubfal aseguró en LAM que la vedette fue echada.

“Fue muy sorpresivo, pero parece que la cosa venía que sí y que no. Hoy, después del programa, Pablo Codevila llama a Carmen Barbieri para una reunión. Esto se sabía porque el abogado y manager de Carmen, Juan Curubeto, volvió rajando de Pinamar. Evidentemente sabía Carmen que algo se venía”, señaló la panelista.

“Sabían que el canal quería otra cosa y que no siguiera Mañanísima. Las razones del canal son que van a hacer un ajuste en la grilla y quieren algo más periodístico”, por esto el reemplazo de la actriz sería la periodista, esposa de Jorge Macri, María Belén Ludueña.

Debido a esta idea del canal en cambiar el rumbo de sus mañanas, se tomó la decisión de que se le rescindirá el contrato a Barbieri y aseguran que fue “consensuado”.

Pese al abrupto final de su programa, Carmen tiene funciones de teatro programadas para el mes de febrero, por lo que continúa teniendo trabajo y haciendo lo que más le gusta, actuar sobre los escenarios. Además, Ubfal contó que se vendría “La muerte le sienta bien”, con Carmen Barbieri y Valeria Lynch.

Carmen Barbieri será reemplazada por María Belén Ludueña

Después de conocerse que María Belén Ludueña sería el reemplazo, Ángel de Brito aseguró que hace meses se venía planeando echar a Carmen, ya que él había hablado con la primera dama porteña y ella le contó que desde El Trece tenían una conducción pensada para ella.

Lo cierto es que la salida de Carmen Barbieri de El Trece no fue ni consensuada ni una renuncia, sino que se trató de una decisión unilateral de echar a la figura para orientar las mañanas del canal a lo periodístico y no al magazine.

MVB