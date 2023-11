Carmen Barbieri brindó una entrevista íntima al medio Ciudad Magazine, en donde habló sobre temas muy delicados que vivió sobre su salud y la eutanasia. Y es que, hace dos años atrás, sufrió de Covi-19, lo que la llevó a entrar en coma farmacológico a causa de la neumonía bilateral y otra bacteria. En su mente las esperanzas de seguir con vida eran bajísimas y llegó a analizar una difícil decisión.

Durante el comienzo de la nota, la conductora reveló que estuvo al borde de la muerte casi tres veces, la última, fue la del coronavirus y mientras estuvo internada, en su cabeza pensaba que le había dado un ACV: “No podía moverme, estaba totalmente paralítica. Me bajaron la sedación y me decían que moviera el pie o que moviera las manos y no podía. Yo pensaba ‘a mí me dio un ACV’. Estaba intubada y atada porque me había arrancado todos los cables’’, contó.

Y continuó: ‘’Me encontraron con el suero en la cama porque lo había cortado con los dientes, lo había estado chupando porque estaba muerta de sed. Por eso me ataron’’, recordó un tanto dolida y aún más, ya que, mediante gestos, le dio a entender a su hijo, Fede Bal, que quería morir dignamente, pero en nuestro país la eutanasia no es legal.

“El médico le dijo a Federico ‘todos los pacientes lo piden, pero acá no lo hacemos”. Hoy Fede me dice ‘¿es verdad que vos pedías que te desconectaran’?’. Y sí, que te den a tu mamá hecha un cacho de carne que no se movía. ¿Cómo ibas a hacer para atenderme? ¿Qué iba a hacer de su vida? Yo quería que me desconectaran”, afirmó y resaltando que está a favor de la eutanasia, un procedimiento bastante polémico y discutido en el mundo.



“Respiraba gracias a ese aparato que hacía un ruido infernal. Tenía una neumonía bilateral. Estuve muy, muy grave. Tuve otra bacteria, pero no estaba triste porque me iba. No decía ‘pobre Fede, lo voy a dejar solo’. Pensaba ‘lo dejo hecho un hombre, él se las va a saber arreglar’”, expresó sincera y los pensamientos que tuvo durante su terapia intensiva y que llegó a tener cadenas de oración para su mejoría en 2021.

Finalmente, Carmen Barbieri profundizó: “Cuando vi que el cuerpo no me respondía le hacía este gesto”, reveló y acto seguido, con sus manos realizó un gesto con tijeras y se las pasó por el cuello y Fede Bal le decía: ‘’¿Vos estás loca?’’. Sin embargo, su madre no quería más sufrimiento, pero salió adelante: ‘’Loca, no. Me parece que era lo más normal irme dignamente. Yo creo en la eutanasia”, concluyó.

D.M