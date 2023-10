Recientemente, Yanina Latorre y Carmen Barbieri se encuentran en el ojo de la tormenta tras un tenso enfrentamiento sin fin. La disputa habría comenzado hace unas semanas cuando la panelista de LAM aseguró que la actriz se burló de Sofía Aldrey, exnovia de su hijo, Federico Bal. Tras las declaraciones, la conductora de ‘Mañanisima’ no se quedó callada y destrozó a la periodista, amenazando con denunciarla.

A pesar de ello, Yanina Latorre contestó sin pelos en la lengua: "A ver, dijiste que no estas en contra de la libertad de prensa. ¿Qué delito cometí?. Contestarle a una mujer que me dijo tarada, estúpida, no me metí en la intimidad. Ella me dijo cornuda y yo le contesté. Sigo opinando que la señora Carmen Barbieri se burlaba de Sofía Aldrey. Yo repetí tus palabras".

Yanina Latorre fulminó a Carmen Barbieri con un mensaje picante

Carmen Barbieri debutó en El Trece con su programa ‘Mañanísima’, el cual se transmitió inicialmente por Ciudad Magazine durante 3 años. Además, la conductora está acompañada de un increíble elenco donde participan Diego Ramos, Estefi Berardi, Majo Martino, Lucas Bertero, y especialistas como Guillermo Capuya, Ricardo Canaletti y Hugo Lescano. El programa se emitirá de 9 a 11 de la mañana.

Twitter @yanilatorre

Sin embargo, tras el comienzo de ‘Mañanísima’ en El Trece, Yanina Latorre no escatimó en críticas y arremetió contra Carmen Barbieri debido a las mediciones de rating que anotó su estreno. El programa matutino compitió junto con el noticiero ‘Buen Telefé’ y ‘A la Barbarossa’, quien a pesar de haber estado igualados en 3 puntos por algunos instantes, este último superó al certamen de Barbieri. Asimismo, la panelista de LAM manifestó sus burlas a través de las redes sociales y apuntó contra la actriz tras los índices conocidos: “Lo que hacía Doman”.

P.C