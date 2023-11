Carmen Barbieri sorprendió a su audiencia y a sus compañeros de “Mañanísima” al realizarse un significativo tatuaje en vivo y ¡sin anestesia!

El tatuaje que se hizo la conductora, con un diseño muy especial, fue realizado en su antebrazo izquierdo por el talentoso artista Diego Starópoli.

Qué se tatuó Carmen Barbieri en vivo

El tatuaje Carmen escogió un corazón con los colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, como un símbolo de solidaridad y apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Durante el proceso, Carmen Barbieri se mostró relajada y serena, como si estuviera disfrutando de un tratamiento de belleza común. Continuó conduciendo el programa como si nada extraordinario estuviera sucediendo, lo que sorprendió gratamente a sus compañeros y al público en general.

El tatuador, impresionado por la entereza de la mamá de Fede Bal, no pudo evitar elogiarla: "Sos la más rockstar de las conductoras. Tenés un umbral de dolor muy alto. No sé cómo aguantás". Carmen, con su característico sentido del humor, respondió con una sonrisa: "A mí no me duele".

