Carmen Barbieri está en una guerra con LAM y cada vez que puede le pega a Yanina Latorre, además de tener algunos enfrentamientos con Marixa Balli y Nazarena Vélez. La actriz va a comenzar un nuevo programa de "Mañanisima" en El Trece y lo invitó a Ángel De Brito, pero el periodista se negó y lanzó una picante frase para la humorista.

La picante frase que utilizó Ángel De Brito para referirse a Carmen Barbieri

Después de la pública pelea entre la actriz y la angelita, el conductor se encontró con la humorista en la grabación del programa de Mirtha Legrand. En LAM, el jurado del Bailando 2023 reveló después de que Marcela Feudale le preguntó si le hizo una nota: "No, yo no le hice nota... Yo le hago notas a figuras como Nacho Viale, no a Carmen".

La picante frase que utilizó Ángel De Brito para referirse a Carmen Barbieri

"Yo soy todo terreno, movilero, notero, todo, pero no, a Carmen no quiero hacerle ninguna nota", siguió el periodista. "Está colgada hace una semana de nosotros, vendiendo su programa con nosotros", agregó el conductor. "Sería divertido que le digas todo lo que sentís en ese momento", acotó Marixa. "Se lo digo cuando venga a acá", sentenció el presentador.

Luego le hicieron una nota a Carmen donde fue muy irónica con el panel del programa: "Están muy felices, se nota especialmente en este programa, están tan contentos porque yo debuto el lunes. Mira, ¿sabes lo que hago yo? Lo digo de corazón, lo mismo que me desean a mí se los deseo a ustedes. Gracias de verdad por la buena onda".

Ángel De Brito no se calló y le respondió a Carmen Barbieri: "No necesitamos tu deseo, estamos al aire hace 8 años. Así que, tu deseo pasan por el costado... ¿Quién le desea el mal? Nadie, ojalá que haga un exitazo".

AF.