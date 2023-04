Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico realizaron la ceremonia matrimonial religiosa días después de haber ganado la Final del Mundo en Qatar. En confianza con sus seguidores, la botinera compartió el momento más emotivo de su casamiento.

Caro y Nico ya habían contraído matrimonio por civil a fines del 2021. El festejo tuvo lugar en la misma estancia donde se filmó la novela de Adrián Suar, "Los ricos no piden permiso" y solo asistieron las personas más íntimas a la pareja. Un año después, y luego de haber ganado en el Mundial Qatar 2022, Calvagni y Tagliafico realizaron una celebración a lo grande donde estaban invitados todos los de la Selección.

Desde su cuenta de Tiktok, la modelo compartió el video del momento en que leyó los votos dedicados a su marido. En el video se la puede ver muy emocionada y teniendo que tomar pausas para no quebrar en llanto. "Llegó el día tan soñado y esperado. Cierro los ojos y comienzo a recordar la primera vez que te conocí y hoy cuando los vuelvo a abrir el sueño que alguna vez tuve se hizo realidad", comenzó.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en su boda

"Sos mi mejor amigo, mi familia, mi hogar y mi lugar seguro. Me enseñaste a amar con todo mi corazón, ese corazón que late fuerte y vive por vos... Gracias por completarme y hacer que cada día valga la pena, por enseñarme a ser mejor y demostrarme que los sueños están para cumplirlos. No me imagino mi vida sin estar a tu lado, te amo", fueron las palabras de Caro Calvagni hacia Nicolás Tagliafico.

Caro Calvagni y Nico Tagliafico en su boda

El video se viralizó en la plataforma y se llenó de comentarios que no pudieron aguantar la emoción que les causó el video. Así mismo Caro Calvagni le consultó a sus seguidores si quieren ver el momento en que Nico Tagliafico leyó los votos que tenía preparados para ella.

Cómo fue la boda de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni se casaron exactamente el 27 de diciembre del 2021. El futbolista y la influencer fueron los anfitriones de lo que se espera, será la boda del año para el mundo futbolero, ya que la fiesta estuvo tematizada con el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

"Oficialmente marido y mujer", escribió Nicolás Tagliafico hace un año en uno de los posteo con varias fotos junto a su esposa. De manera simbólica y con una mega fiesta en diciembre, organizada por Claudia Villafañe, la hermosa pareja vivió el sueño de tener una fiesta con doble celebración, ya que son campeones del mundo.

