La fuerte confesión de Gloria Carrá con la que se refirió a su ex, Luciano Cáceres

Gloria Carrá y Luciano Cáceres iniciaron una relación cuando se conocieron en la obra de teatro "La Felicidad" en 2008 y terminó abruptamente cuando él dejó el hogar familiar sin previo aviso. Los recuerdos de esa relación, a pesar de tener una hija juntos, son muy dolorosos para ambos.

En ese momento, los actores afirmaron que habían terminado en buenos términos, pero eso no fue cierto, la verdad se supo rápidamente. Se separaron en 2015, y la batalla legal comenzó cuando Carrá tomó medidas legales contra su ex por no cumplir con la cuota alimentaria establecida por el juez.

Casi diez años después de la separación, ella finalmente rompió su silencio en una entrevista íntima y se refirió a Cáceres con una frase categórica: “Su energía y la mía no tienen nada que ver. Todo eso fue como otra vida”. También destacó que aprender a conocerse a sí misma le permitió aprender sobre el amor.

En contraste con su ex, Carrá contó que está feliz con su actual pareja, Nacho Levy, y soltó: “Hasta que no se está entero y consciente de uno, es imposible amar a otra persona. Pero amar de verdad, porque enamorarnos lo hemos hecho siempre”. Además, lo describió como “alguien que vive haciendo el bien”.

Gloria Carrá y su nuevo novio, Nacho Levy

Recordó cómo comenzó su relación durante la pandemia de coronavirus mientras protagonizaba la obra "Sex": “Se hacía rarísimo cortar la conversación diciendo ´bancame que voy a trabajar y vuelvo´, mientras me ponía el body el portaligas. No podíamos dejar de escribirnos. Nos latía fuerte el corazón y todavía no nos habíamos visto... ¡No nos conocíamos!”.

La sorprendente revelación de Gloria Carrá

A pesar de haber participado en numerosas series exitosas, la actriz sorprendió al revelar que no ha visto televisión en los últimos doce años porque "no hay nada interesante". La actriz explicó: “Uso la tele para mirar on demand. A mí la televisión me dejó de interesar, aunque eso no significa que no haya buenos productos”.

Gloria Carrá explicó: “No entiendo cómo se siguen analizando los programas por el rating cuando ya no se mira televisión de la misma manera. Y lamento que no haya casi ninguna ficción en la televisión. La poca gente que miraba televisión está enojada porque la ficción arranca demasiado tarde. Hoy es el primer puesto en Flow y eso no se lo tiene en cuenta”.

SDM