Catherine Fulop, sobre la salud de Oriana: "La veo bien y fuerte"

Luego de que Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaran se contagiaron de Coronavirus mediante un video en sus redes sociales, CARAS dialogó en exclusiva con Catherine Fulop, madre de la actriz, quien contó los síntomas que padece su hija al igual que su pareja.

"Si es verdad lo que ha salido publicado, la primera en caer fue Ori, quien comenzó a sentirse cansada, sin energía y suspendió sus ejercicios con su personal trainer. Me contó que le faltaba un poco el aire y luego hace un día Paulo empezó a sentir síntomas. Realmente no sé si tienen fiebre, no sé si se la tomaron. Lo que puedo contar es que hace dos días el médico de la Juventus, ante el llamado de Paulo fue a hacerles el hisopado y ambos dieron positivo", comenzó diciendo la actriz y conductora.

Según siguió contando dice que no sabe cómo se contagiaron ya que desde hace 11 días ambos jóvenes se encontraban haciendo la cuarentena en su casa de Turín: "A ver... si bien no puedo decir que estoy relajada, tampoco entré en pánico, tienen como una fuerte gripe, por eso desde aquí por video llamada les dije que no hagan esfuerzos físicos para que no les falte el aire. Por supuesto dejaron de hacerlo y guardan reposo. Sé que son jóvenes y se van a reponer, su edad es un punto a favor. Por ahora más que una manifestación de una fuerte gripe no es. Como podrás imaginarte han tomado todos los recaudos tanto ellos como los médicos para que estén bien y empiecen a evolucionar. Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. Repito, no estoy alarmada ni desesperada por saber de la salud de mi hija porque hablamos, nos vemos por teléfono y la veo bien y fuerte a ella. Ahora hay que esperar una buena evolución", sentenció Cathy con una tranquilidad admirable.