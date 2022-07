Catherine Fulop habló sobre su relación actual con Gaby Sabatini

Catherine Fulop enfrentó los rumores que corren desde hace un tiempo sobre su relación actual con su cuñada Gaby Sabatini.

Las sospechan se basaban en que aparentemente tanto la exMaster Chef como su hija menor, Tiziana, habían dejado de seguir a la tenista en sus redes.

Además, lo que reforzó el rumor fue una respuesta que dio recientemente Ángel de Brito en las Historias de Instagram cuando le preguntaron sobre este tema. "¿Qué pasó entre Cathy y Gaby Sabatini? Cathy y Tiziana la habían dejado de seguir a Gaby", decía la pregunta. Y el periodista fue contundente: "Bolonqui".

La palabra de Catherine Fulop

La actriz fue consultada por Teleshow sobre este rumor que corre hace tiempo, y ella lo negó. “Nooo, nada que ver. ¡Ni me di cuenta de que no la seguía! Ya la estoy siguiendo de vuelta”, aseguró Catherine Fulop. Y agregó: “Nuestra relación, igualmente, nunca fue por redes. ¡Gaby es lo más!”.

De esta manera, la esposa de Ova Sabatini despejó cualquier duda que pudiera quedar con respecto a la relación con su cuñada.

Gaby Sabatini con Tiziana Sabatini.

Catherine Fulop reveló algunos datos sobre el affaire entre Gaby Sabatini y Ricky Martin

La vida privada de Gaby Sabatini se mantuvo en la más absoluta reserva hasta que en febrero de 2020, Catherine Fulop reveló un detalle desconocido sobre su relación con Ricky Martin.

Para sorpresa de sus apasionadas fans, el músico mantuvo un affaire con la tenista cuando aún no era tan conocido. “Me acuerdo que venía para la Argentina, era famoso pero todavía no era la mega estrella, y quería conocer a Gaby, entonces le hicimos ese gancho y Gaby tuvo una ‘cosita’ con…”, contó Catherine Fulop en Tardes Bellas, el programa que conduce por Ciudad Magazine.

Catherine Fulop.

"Entonces vino a comer a mi casa Ricky Martin. Yo tengo fotos con él abrazados. Con Gaby tuvo un ‘touch and go’, cuando uno está probando si te gusta o no. Me acuerdo que fue a dar un concierto a Uruguay y la invitó a verlo y se fue a Uruguay. Y luego quedaron como amigos", agregó la actriz.

Luego, Catherine Fulop aseguró que la ex pareja mantiene una excelente relación de amistad. "Divino, imagínate que le hicimos el gancho, hicimos de celestinos, era el momento de definiciones. Duró lo que duró, y cada uno con sus compromisos, y después surgió la amistad. Esto se habló hace mucho tiempo. Acá no va a verlo Gaby, pero la última vez que fue a verlo fue en Las Vegas. Se ven y ella entra al camarín, hay buena onda entre ellos. Igual, creo que Ricky le preguntó por Ova”, disparó con humor.