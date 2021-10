Catherine Fulop confirmó que estará en MasterChef 3 y reveló cómo hizo Santiago Del Moro para convencerla

Catherine Fulop es parte del programa que conduce Santiago del Moro todas las mañanas en "La 100" y, fue tentada en varias oportunidades por el conductor para formar parte de MasterChef. Si bien en las anteriores temporadas se negó a participar, esta vez aceptó y contó como hizo Santi para convecerla.

“Estuve de viaje y la pasé muy bien porque estuve con Paulo y Ori. Después él se tuvo que ir a Italia y nos quedamos un mes más que no teníamos planeado estar afuera, pero ella estaba trabajando allá. Uno pierde el día a día cuando no viven cerca”, comenzó contando sobre su ausencia en el ciclo.

"No cocino para nada. La verdad es que yo no cocino ni he hecho una torta de las que vienen en cajita", disparó. Inmediatamente, Fulop cambió de tema y al referirse a su participación en Masterchef dijo: “La verdad es que Santi se pasó, porque él, desde la primera temporada, que me viene diciendo que yo tengo que estar”.

“Además, me decía: tu cocinas. ¿Quién le dijo a Santiago del Moro que yo cocinaba? No cocino para nada, pero, bueno… .Al final, esta tercera temporada me dijo: dale, tienes que estar. ¡Y dije, bueno, dale! Ya es como que por cansancio”, explicó ella.

Cathy Fulop indagó a Oriana Sabatini sobre los rumores de infidelidad de Dybala

Catherine Fulop habló de los rumores de infidelidad que protagonizaron Paulo Dybala y Oriana Sabatini. La actriz de 56 años contó cómo reaccionó su hija cuando intentó indagar en el tema.

"Yo en realidad trato de mantener la calma, ni siquiera trato de averiguarlo y preguntarle a ella, 'mirá gorda, es verdad, es mentira'. No le digo nada", expresó la figura en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Luego, la intérprete continuó: "Más bien cuando salieron esos rumores, yo vi que ella era tendencia y la verdad que le iba a preguntar. Le pongo 'Ori' en el chat y me dice '¿Qué pasa mamá? No me gusta cuando me pones Ori'".

"Ya ella sospechaba, 'mi mamá de curiosa me va a venir a preguntar'. Le dije que le quería preguntar, pero después no le pregunté nada porque dije esta está medio... porque claro, por más que sea o que no sea verdad la debe de poner de mal humor", finalizó la pareja de Ova Sabatini.

